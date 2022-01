Bordeaux Mercato : Un danger plane au FCGB avant Strasbourg

Publié par Thomas G. le 18 janvier 2022 à 20:02

L'entraîneur des Girondins de Bordeaux, Vladimir Petkovic, est sur la sellette après le dernier revers des Bordelais 6-0 face au Stade Rennais.

Bordeaux Mercato : Petkovic sur un siège éjectable

Vladimir Petkovic est dans une situation très inconfortable à Bordeaux. L’ancien sélectionneur de la Suisse est arrivé avec l’ambition de ramener les Girondins de Bordeaux dans la première partie de tableau. De plus, avec l’arrivée de Petkovic, l’objectif du président Gérard Lopez était de se mêler à la lutte pour l’Europe. Le technicien croate était arrivé à l’été 2021 sur le banc des Girondins, sa venue avait fait du bruit car il venait d’éliminer la France à l’Euro avec la Nati.

Six mois plus tard, les Girondins sont 19es de Ligue 1 avec 17 points. Les hommes de Petkovic sont d’ores et déjà rentrés dans l’histoire du club. Les Girondins ont perdu face à l'OM à domicile pour la première fois en 44 ans. Le revers à Rennes ce week-end sur le score de 6-0 a fait mal et a laissé des traces. Les Bordelais apathiques en Ligue 1 font face à une crise interne, les dirigeants souhaitent dégraisser leur masse salariale. Les gros salaires comme celui de Laurent Koscielny sont mis au placard.

Les Girondins de Bordeaux en route vers la Ligue 2

Les Girondins de Bordeaux sont en position de relégable à la mi-saison. Un classement bien en dessous des attentes des supporters qui n’hésitent pas à se faire entendre lorsqu’ils en ont l’occasion. Le club d’Aquitaine est dans une situation sans précédent, l’un des clubs mythiques du football français, est au bord du gouffre. Qui est l’homme de la situation ? Bordeaux est la pire défense de Ligue 1 et 19e du championnat. Petkovic a un contrat qui lui garantit un salaire mirobolant de 300 000 euros brut par mois. Si Gérard Lopez décide de s’en séparer, ce licenciement aura un coup. La décision sera d’autant plus difficile au vue de la situation des comptes du FCGB. Bordeaux doit se sortir de cette spirale négative pour éviter une descente en Ligue 2 historique qui pourrait signifier la fin du club.