OL : Rudi Garcia se fait bouger avant le déplacement à Lens

Publié le 25 mars 2021 à 05:30

Battu par le Paris Saint-Germain lors de sa dernière sortie, l’ OL va tenter de relever la tête à Lens. Mais comme le note Claude-Arnaud Rivenet, ce déplacement s’annonce périlleux pour les Gones.

Claude-Arnaud Rivenet prévient Rudi Garcia avant Lens

Défait par le Paris Saint-Germain (2-4) lors de la dernière journée, l’Olympique lyonnais a mal abordé son sprint final. Après ce revers, Lyon compte trois points de retard sur Paris (1er) et Lille (2e). Pour sa prochaine sortie, l’ OL se déplace au stade Bollaert-Delelis pour défier le RC Lens (5e). Les Sang et Or, qui restent sur un court succès (1-2) à Strasbourg, gardent leurs chances de finir européens. Ancien Gone, Claude-Aurnaud Rivenet estime que la tâche s’annonce ardue pour Rudi Garcia et ses hommes. Sur le plateau d’OLTV, l’ancien attaquant lyonnais a prévenu le coach du club rhodanien avant cette affiche de la 31e journée. « Lens a quelque chose à jouer aussi. Pour eux, ce serait incroyable d’attraper la Ligue Europa. On va être attendu de pied ferme et on va se faire bouger. Il va falloir qu’on soit prêt. Il ne faut pas s’attendre à un match simple », a-t-il averti.

Encore deux finales pour l’ OL

Cette rencontre s’annonce d’autant plus compliquée que l’Olympique lyonnais va enregistrer les retours de ses internationaux. Avec la fatigue liée à la trêve et le risque de blessure, certains pourraient donc manquer le déplacement à Lens. Une rencontre pourtant décisive dans la course au titre. Pour Claude-Arnaud Rivenet, l’ OL n’a plus droit à l’erreur après sa défaite contre le PSG. « Attention, il n’y aura aucun match qui sera facile jusqu’à la fin. Si on a la bonne attitude, on peut espérer quelque chose. Mais il ne faut pas que ce soit comme contre le PSG », a poursuivi le consultant.

Dans sa quête du titre, Lyon aura encore deux gros rendez-vous contre des concurrents directs. Les Gones vont successivement affronter Lille et Monaco (4e) le 25 avril et le 2 mai. À noter que le club de la Principauté ne compte qu’un seul point de retard sur Lyon. L’ASM pourrait profiter d’un nouveau faux pas des hommes de Rudi Garcia pour finir sur le podium.







Par Ange Atangana