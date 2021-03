Barça : Confirmé à son poste, Koeman fait déjà son mercato

Publié le 24 mars 2021 à 09:45

L'élimination du Barça en huitièmes de finale de Ligue des champions a mis en doute la poursuite de l'aventure catalane pour Ronald Koeman. La défaite humiliante au Camp Nou (1-4) contre les Parisiens et l'arrivée au poste de président de Joan Laporta ont entrouvert la porte à un départ de l'entraîneur néerlandais cet été, mais fort de sa superbe série en Liga, ce dernier devrait bel et bien poursuivre son rôle au FC Barcelone la saison prochaine. Et il a déjà donné à ses dirigeants sa liste pour le mercato estival.

Ronald Koeman confirmé par Joan Laporta

La défaite contre le PSG en Ligue des champions avaient fait ses questionner les dirigeants du Barça sur la légitimité de Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Est-il toujours l'homme de la situation ? Oui, aurait tranché le nouveau président, Joan Laporta, élu au début du mois de mars. La série de 18 matches sans défaite en championnat a permis au Barça de conserver une chance de remporter le titre en maintenant la pression sur l'Atlético de Madrid, leader avec quatre points d'avance, à quelques journées de la fin. Un sprint final s'est donc engagé de manière un peu inespéré pour le FC Barcelone, qui était pourtant déjà distancé à la fin de l'automne. En plus de ce sursaut en Liga, les Catalans peuvent toujours espérer un doublé avec une finale de Coupe du Roi à jouer contre l'Athletic Bilbao.

Le Barça vise trois joueurs en priorité

Selon les informations du média catalan Esport3, Ronald Koeman aurait été confirmé dans ses fonctions par Joan Laporta au cours d'une réunion. Le président du Barça aurait assuré à son entraîneur sa présence à la tête de l'équipe la saison prochaine. Et le technicien oranje n'a pas perdu de temps pour dresser une liste en vue du mercato d'été. Trois joueurs font partie des priorités des Catalans : Memphis Depay de l'Olympique Lyonnais, Eric Garcia de Manchester City et Georginio Wijnaldum de Liverpool. Trois joueurs en fin de contrat à l'issue de la saison. De plus, Ronald Koeman aurait demandé et obtenu d'avoir un droit de regard et de décision sur tous les joueurs qui seraient amenés à signer au Barça cet été. Un temps sur la sellette avec l'option Xavi, le coach barcelonais semble renforcé pour la saison prochaine.







Par Matthieu