Équipe de France : Lucas Hernandez attend son frère Theo

Publié le 25 mars 2021 à 14:45

L'équipe de France a mal débuté sa campagne de qualification à la Coupe du monde 2022 en concédant le nul au Stade de France contre l'Ukraine (1-1). Une contre-performance qu'il va falloir corriger contre le Kazakhstan. Et Lucas Hernandez, comme Didier Deschamps avant lui, a pointé les manques et les erreurs des Bleus mercredi. Le latéral du Bayern Munich a aussi évoqué la possible future présence de son frère Theo en équipe de France, lui qui brille cette saison du côté de l'AC Milan.

L'équipe de France reste sur une déception

Le nul contre l'Ukraine a été une vraie déception chez les Bleus. "On était tous déçus, a expliqué Lucas Hernandez. On voulait cette victoire pour commencer de la meilleure façon 2021 et ces éliminatoires. L'Ukraine a très bien joué son jeu. On a eu des difficultés à les mettre en danger. C'était encore plus compliqué après qu'ils ont égalisé. Le bloc bas de l'Ukraine a payé. On a manqué de créativité et de mobilité. On ne s'est pas assez infiltré dans cette défense. Mais toutes les équipes vont essayer de s'enfermer contre nous." Il faudra donc que l'équipe de France trouve des solutions face aux nations regroupées devant leur but. Un phénomène qui risque de se reproduire dans ce groupe de qualification.

Quant à son cas personnel, Lucas Hernandez ne s'inquiète de voir Alphonso Davis lui barrer la route. "La concurrence est grande au Bayern Munich. Il y de très grands joueurs dans tous les secteurs. Mais j'ai toujours confiance en moi-même. Je travaille à l'entraînement pour convaincre le coach. L'équipe de France a aussi de très grands joueurs. On est toujours mis en danger. Il faut toujours s'accrocher. Ma saison passée a également été compliquée avec les blessures. Je suis plus épargné cette année. Mais je veux rendre la confiance que le club a placé en moi en me transférant en 2019 de l'Atlético de Madrid".

Bientôt Lucas et Theo Hernandez chez les Bleus ?

Et Lucas Hernandez rêverait de voir son frère Theo le rejoindre en équipe de France. "En ce moment, il est très fort offensivement. Il a cette confiance en lui, de prendre le ballon et de percer les lignes. À lui de continuer comme ça. Il est sur la bonne voie. J'espère un jour qu'il pourra être ici. C'est à lui de persévérer. Les saisons précédentes, il a eu plus de mal au Real Madrid ou à la Real Sociedad. Mais là, il arrive à avoir de très bonnes statistiques avec le Milan. C'est un très bon joueur. Je l'aime beaucoup ! J'espère vraiment qu'il sera un jour avec nous en équipe de France." La possibilité de le voir dans le groupe élargi de Didier Deschamps avait été évoquée avant que le sélectionneur ne donne sa liste où ne figurait pas Theo Hernandez.







Par Matthieu