OL, Barça Mercato : Terrible confidence sur Memphis Depay

Publié le 26 mars 2021 à 05:30

En fin de contrat, Memphis Depay va quitter l’Olympique lyonnais cet été en tant que joueur libre. Alors qu’un transfert au Barça est évoqué, Jean-Michel Larqué ne situe pas le Néerlandais parmi les meilleurs joueurs de la planète.

Memphis Depay reçoit un tacle de Jean-Michel Larqué

Sauf énorme rebondissement, Memphis Depay ne sera plus un joueur de l’Olympique lyonnais au terme de la saison. L’attaquant néerlandais a jusqu’ici décliné toutes les offres de prolongation de Jean-Michel Aulas. Il va donc quitter la capitale des Gaules en tant qu’agent libre au prochain mercato. Selon la presse espagnole, l’avant-centre de 27 ans va rejoindre le FC Barcelone cet été. Un accord avec le Barça pour un contrat d’une durée de trois ans aurait même déjà été conclu. Alors qu’une confirmation reste attendue, Jean-Michel Larqué estime que le Batave est un joueur « surcôté ». Le consultant rappelle à ce sujet que le capitaine lyonnais a échoué à Manchester United.

Larqué pas convaincu par Memphis

« L’expérience de Memphis a été peu concluante à Manchester United. C’est un bon joueur, mais je ne suis pas du tout d’accord avec Rudi Garcia quand il dit que c’est un "top player mondial", pas du tout […] Il ne faut pas s’attendre à ce que Depay remplace les Luis Suarez, les Benzema et les grands de ce monde », a indiqué Jean-Michel Larqué sur RMC Sport. Recruté en janvier 2017, Memphis Depay est le 14e meilleur buteur de l’histoire de Lyon avec ses 69 réalisations. Jusqu’ici, il n’a encore soulevé aucun trophée avec les Gones. Il était proche d’en remporter un la saison dernière en Coupe de la Ligue. Mais l’OL est tombé en finale aux tirs au but contre le PSG. Cette saison, il a de nouveau l’occasion de glaner un titre avant de partir. Les Lyonnais sont à la lutte pour le titre avec Paris, Lille et Monaco.







Par Ange A.