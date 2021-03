Stade Rennais : Doku veut jouer « dans un vrai grand club »

Publié le 26 mars 2021 à 10:05

Le Stade Rennais a enfin vu Jérémy Doku inscrire son premier but en Rouge et Noir, le week-end dernier sur la pelouse du FC Metz. Expulsé en seconde période, le Belge de 18 ans a enfin trouvé les filets adversaires avant un break international où il a rejoint les Diables Rouges. Le joueur de Rennes est resté sur le banc contre le Pays de Galles (victoire 3-1), et peut espérer du temps de jeu samedi face à la République Tchèque ou mardi contre la Biélorussie. En attendant, Jérémy Doku est revenu sur son début de saison au SRFC dans les médias français et belges.

Jérémy Doku confirme de grandes ambitions

Dans un entretien à Het Laatste Nieuws , Jérémy Doku s'est exprimé sur son ancien club Anderlecht, mais aussi sur son passage, qui semble bien temporaire, au Stade Rennais : "Je dois améliorer dernière passe, ma finition. Si j'y arrive, j'aurai le niveau pour évoluer dans un vrai grand club. C'est une autre raison pour laquelle j'ai choisi Rennes. À Anderlecht, je n'ai pas pu apprendre grand-chose, j'étais l'un des meilleurs." Le Belge a également évoqué sa relation avec Vincent Kompany. "Nous sommes tous deux occupés. Il était tout pour moi. Entraîneur, ami.... Il pouvait être exigeant. Son expérience, sa compréhension tactique étaient très bonnes. Et avec moi, il était cool. Kompany sait comment je suis fait, comment il doit me tacler. Il était l'un des seuls à pouvoir me remettre à ma place. Il savait qu'il devait me laisser tomber quand j'étais de mauvaise humeur."

Le Belge juge ses débuts au Stade Rennais

Quelques jours plus tôt, dans un entretien accordé à Ouest-France, Jérémy Doku avait défendu son bilan au Stade Rennais, à l'orée du sprint final en Ligue 1. Recruté pour 26 millions d'euros, l'ailier estime que son rendement est bon. "Si tu regardes le prix et les stats, là je peux comprendre, tu peux te dire que ce n’est pas normal, a reconnu l'international belge. Mais si tu regardes le jeu, ce que je peux apporter, là je trouve que ce n’est pas normal de critiquer. S’il n’y avait que les stats qui comptaient vraiment, ça voudrait dire que je ne suis pas bon. Mais pourquoi je joue tous les matchs alors ? Ça démontre que les stats, ce n’est pas forcément le plus important. Et c’est pour ça que je suis venu ici, pour travailler là-dessus. Comme Julien Stéphan l’a dit, si j’étais déjà parfait, je ne serais pas ici."







Par Matthieu