Stade Rennais : Doku persiste et signe quant à son avenir

Publié le 22 mars 2021 à 11:45

Le Stade Rennais semble enfin reparti de l'avant après un succès convaincant sur la pelouse du FC Metz (3-1). Et ce fut un soir de première, samedi, pour Jérémy Doku, l'ailier belge des Rouge et Noir. Arrivé à Rennes au mercato estival contre un gros chèque de 26 millions d'euros, le joueur du 18 ans vient de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais il a aussi récolté un carton rouge en seconde période chez les Messins.

Pour Jérémy Doku, le Stade Rennais n'est qu'une étape

Dans un entrentien accordé à Ouest-France, Jérémy Doku est revenu sur son départ de Belgique pour le Stade Rennais, cet été. "Je savais qu’à Anderlecht, j’avais atteint un certain niveau et que je ne pourrais plus beaucoup progresser. À Rennes, c’était le bon club pour que je puisse continuer à m’améliorer dans certains domaines. Ici, je peux le faire. C’est une équipe qui était en train de monter en puissance et j’ai vu une équipe avec beaucoup de jeunes, un peu comme Anderlecht. Rennes pour le championnat aussi. Je trouve qu’en Ligue 1, il y a de très bons joueurs, je peux atteindre le top niveau. Je ne vais pas dire que Rennes est une étape intermédiaire car Rennes est une très bonne équipe qui va encore monter en puissance. Je n’aime pas le mot d’intermédiaire, c’est plus un tremplin. Je suis venu ici pour avoir des éléments qui me manquaient dans mon jeu et pour apprendre plus." Si Jérémy Doku ne cache pas qu'il n'est que de passage au SRFC, il n'en reste pas moins un joueur besogneux.

Et combatif. Le Rennais n'a pas baissé les bras malgré les critiques sur son manque d'efficacité et les attentes qui planent autour de lui quant au prix de son transfert, le plus élevé de l'histoire du club breton. "D’un côté, je trouve bizarre que les gens critiquent mais d’un autre, je le comprends aussi, a reconnu Jérémy Doku. Si tu regardes le prix (26 M€) et les stats, là je peux comprendre, tu peux te dire que ce n’est pas normal. Mais si tu regardes le jeu, ce que je peux apporter, là je trouve que ce n’est pas normal de critiquer. S’il n’y avait que les stats qui comptaient vraiment, ça voudrait dire que je ne suis pas bon. Mais pourquoi je joue tous les matches alors ? Ça démontre que les stats, ce n’est pas forcément le plus important. Et c’est pour ça que je suis venu ici, pour travailler là-dessus. Comme Julien Stéphan l’a dit, si j’étais déjà parfait, je ne serais pas ici."

Un soulagement et une inquiétude à Metz

Le joueur du Stade Rennais a vécu un soulagement à Metz avec son premier but, avant de s'inquiéter pour l'équipe après son expulsion suite à une grosse semelle sur Thomas Delaine. "J’étais content d’avoir pu marquer et aider l’équipe. Ça fait plaisir forcément. Je suis content surtout parce qu’on a bien joué. Mais après je prends rouge, j’ai eu peur parce que je ne voulais pas que l’équipe perde à cause de moi. Un attaquant veut marquer à chaque match. Même si je sais que je ne suis pas un attaquant qui va marquer à tous les matches, si je ne marque pas et que je ne fais pas de passes décisives, ça me dérange. Mais le but n’est pas quelque chose qui m’obsède." Libéré cependant de ce poids, le Belge a encore quelques matches pour briller en cette fin de saison et permettre aux Rouge et Noir d'accrocher une qualification européenne, objectif du club en début de saison.













