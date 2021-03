ASSE Mercato : Moueffek à Naples ? Réponse de Caïazzo

Publié par ALEXIS le 26 mars 2021 à 18:20

Parmi les révélations de l’ ASSE cette saison, Aïmen Moueffek intéresse plusieurs clubs étrangers, dont le SSC Naples. Le club de Serie A serait prêt à le recruter dès le mercato estival prochain. Les Ligériens vont-ils vendre le jeune défenseur cet été ? Bernard Caïazzo lâche des indices.

Bonne relation entre l' ASSE et le SSC Naples

Les premières apparitions d’Aïmen Moueffek avec l’ ASSE en Ligue 1 ont attiré l’attention de prétendants sur lui. Le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, Wolverhampton en Premier League, le RB Salzbourg en Autriche, le RSC Anderlecht en Belgique ou encore le SSC Naples en Italie sont intéressés par le profil due l'arrière de 20 ans. D’après les indiscrétions de La Gazzetta dello Sport assure que les Napolitains se préparent à passer a l’offensive à l’issue de la saison, afin de le transférer en Campanie. Une autre source italienne, précisément Calcio Mercato, croit savoir que le latéral droit formé à l’AS Saint-Étienne a une préférence pour le Napoli ou évolué Faouzi Ghoulam et Kevin Malcuit, deux anciens Stéphanois.

Interrogé par CalcioNapoli24 TV, Bernard Caïazzo a confirmé ses bonnes relations avec le club de transalpin. « J’ai une bonne relation avec le Napoli? C’est une équipe que j’aime beaucoup. Faouzi Ghoulam était un produit de notre centre de formation. Il a joué à l’ ASSE et a été vendu à Naples ainsi que Kévin Malcuit. « Faouzi a grandi avec nous avant de susciter l’intérêt de Naples », a rappelé le président du Conseil de surveillance des Verts.

Caïazzo nie tout « contact direct avec les Napolitains » pour Moueffek

Au sujet de l’intérêt des Gli Azzurri pour Aïmen Moueffek, le dirigeant stéphanois a nié tout contact avec le club italien. « Aïmen a un bel avenir devant lui, il joue avec beaucoup d’intensité malgré son jeune âge. À ce jour, je n’ai pas eu de contact direct avec les Napolitains », a-t-il confié. Vainqueur de la coupe Gambardella en avril 2019, le natif de Vienne a été lancée dans l’élite par Claude Puel pendant l'exercice actuel. Il a joué 14 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 6 fois (717 minutes de temps de jeu cumulées) cette saison. Il a également disputé l’unique match des Verts en coupe de France contre le FC Sochaux à Montbéliard (1-0), en 32e de finale. Resté sur le banc de touche en finale de coupe de France 2020, en juillet dernier, Aïmen Moueffek a fait sa première apparition avec l’équipe professionnelle de Sainté, son club formateur, le 17 septembre 2020 contre l’OM, battu (2-0) au Vélodrome. Il est sous contrat à l’ ASSE jusqu’à la fin de la saison prochaine, en juin 2022 . Sa valeur sur le marché des transferts est estimée à 2 M€.