Angers SCO Mercato : Moulin, les dessous de son départ

26 mars 2021

Stéphane Moulin a annoncé son départ d’ Angers SCO en fin de saison. Il va quitter le club qu’il a dirigé durant 10 saisons consécutives. Le technicien français a donné les raisons de son prochain départ en fin de saison malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2022.

Angers SCO : Pourquoi Moulin veut quitter le club

Angers SCO est 10e de Ligue 1 avec une bonne avance sur la zone rouge synonyme de relégation. Ce résultat est obtenu après 30 journées de championnat Ligue 1 Uber Eats. Les Angevins sont donc pratiquement assurés du maintien dans l’élite au grand bonheur de leurs supporters. Toutefois, la joie d'avoir évité une fin de saison moins palpitante aura été de courte durée. L' entraîneur a décidé de quitter son poste à l’issue du championnat. Il partira après 10 années de suite sur le banc de touche du Sporting Club de l’Ouest. Stéphane Moulin avait pris l’équipe en Ligue 2 en 2011 pour la hisser en L1 après la saison 2014-2015, soit 21 ans après sa descente en deuxième division.

« J'ai décidé d'arrêter en fin de saison. J'ai ressenti cette saison comme difficile et éprouvante. J'ai pris ma décision avant le match contre Metz (1-0 pour le SCO, le 3 mars dernier). Cela fait quelque temps que je vis avec. Cela va permettre au club de préparer sereinement la saison prochaine », a-t-il fait savoir en conférence de presse. Notons qu' Olivier Pickeu avait été viré de son poste de Directeur sportif d' Angers SCO en mars 2020. Il avait passé 14 ans au club avant son licenciement.

Le coach du SCO justifie sa décision

Le président Saïd Chabane va devoir trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. En attendant, Stéphane Moulin a justifié son prochain départ du SCO. Il évoque plusieurs motifs cumulés, dont la peur de l'année de trop. « C'est tout un tas de choses », a-t-il indiqué. « Dix ans, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais retenir que du bon et je veux rester sur le bon. Je pense que le temps peut être un allié, la longévité peut être une véritable force. Et parfois, ça peut devenir une faiblesse. Je n'en suis pas là, mais je ne voulais surtout pas en arriver là... », a expliqué le coach de 53 ans.

Stéphane Moulin a dirigé 386 matchs sous le maillot d'Angers SCO. Son bilan est de 145 victoires, 102 matches nuls et 139 défaites. Le coach angevin est un ancien joueur du club (1984-1990). Il a fait sa reconversion chez les Scoïstes en dirigeant l’équipe réserve entre 2006 et 2011. Mais bien avant, il avait entamé sa carrière d’entraîneur au Stade olympique châtelleraudais couramment appelé SO Châtellerault ou SOC (1997-2005).