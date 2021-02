Angers SCO : Le soulagement de Stéphane Moulin après Rennes

Publié le 12 février 2021 à 02:30

L’ Angers SCO a frappé un joli coup jeudi en Coupe de France. Le club de l’Anjou a sorti le Stade Rennais, demi-finaliste la saison dernière. Stéphane Moulin s’est satisfait de l’exploit réalisé par ses poulains.

Stéphane Moulin tient sa revanche contre le Stade Rennais

Éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France par le Stade Rennais la saison dernière, l’ Angers SCO tient sa revanche. Jeudi, le SCO a éliminé Rennes en 32es de finale de la compétition. Un doublé d’Angelo Fulgini (4e, 14e s.p) a permis au club de l’Anjou de prendre sa revanche sur la formation bretonne. Outre sur la réduction du score de Serhou Guirassy (53e), la défense angevine a résisté aux assauts des hommes de Julien Stéphan. Après la rencontre, Stéphane Moulin a salué la solidité de ses hommes contre le SRFC. « J’ai aimé la manière dont on s’y est pris, même si c’était moins bien en deuxième période. Mais il faut reconnaître la force et la qualité de cette équipe de Rennes […] Les conditions étaient difficiles […] J’ai bien conscience que c’est une victoire à l’arraché dans un style Coupe de France, mais on a joué avec nos tripes, c’est intéressant », a salué le technicien angevin cité par L’Équipe.

La réaction du héros de l’ Angers SCO

Auteur d’un doublé contre le Stade Rennais, Angelo Fulgini s’est également satisfait de l’état d’esprit de ses coéquipiers. Le milieu de l’ Angers SCO a salué l’entame de match réussie contre Rennes. « On a bien démarré le match et on démarre sur une victoire. On passe le tour, on a fait le job ce soir, ça n’a pas été facile […] Ça fait toujours plaisir de marquer. Je suis content pour moi. Je suis content pour l’équipe », a confié le milieu angevin en conférence d’après-match. Fort de sa victoire contre le SRFC, le SCO va tenter d’enchaîner dimanche contre le FC Nantes lors de la 25e journée de Ligue 1.













Par Ange A.