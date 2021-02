Ex - OL Mercato : Un retour de Lacazette dans les tuyaux ?

Publié le 28 février 2021 à 06:30

Parti de l’Olympique lyonnais en 2017, Alexandre Lacazette pourrait signer son retour en Ligue 1 l’été prochain. La presse anglaise révèle un intérêt d’un cador du championnat pour l’attaquant d’Arsenal.

Alexandre Lacazette sur le départ à Arsenal ?

L’Olympique lyonnais avait empoché un joli chèque en 2017 pour libérer Alexandre Lacazette. Arsenal avait déboursé 53 millions d’euros pour s’offrir les services du joueur formé à l’OL. Depuis sa signature chez les Gunners, le natif de Lyon peine à répondre aux attentes placées en lui. Pierre-Emerick Aubameyang arrivé en janvier 2018 affiche de meilleures statistiques par rapport à l’ancien lyonnais. Celui-ci a d’ailleurs vu son temps de jeu s’amenuiser lors des dernières sorties d’Arsenal. L’avant-centre de 29 ans n’a plus débuté un match depuis le 6 février lors d’une courte défaite contre Aston Villa (1-0). Au vu de sa situation actuelle et à un an de la fin de son contrat, l’ancien Gone s’interrogerait sur son avenir selon le Mirror.

Alors qu’il lui reste un an de contrat avec Arsenal, Lacazette pourrait quitter le club londonien. Surtout que rien n’indique que la direction des Gunners prolongera son contrat. Elle serait disposée à empocher quelques millions d’euros cet été de peur de voir son Frenchie partir libre dans un an. Selon le site spécialisé Transfermarkt, un chèque de 35 millions d’euros suffirait pour enrôler l’ancien buteur de l’ OL.

Un cador de Ligue 1 prêt à rapatrier l’ancien lyonnais

D’après le journal, la situation d’Alexandre Lacazette ne laisserait pas certaines formations européennes indifférentes. Le média spécialisé indique notamment qu’un club de Ligue 1 voudrait rapatrier l’ancien lyonnais. La source révèle en effet que le profil de l’international tricolore (16 sélections/3 buts) intéresserait l’AS Monaco. L’actuel 4e du championnat préparerait déjà son mercato estival. Le club de la Principauté penserait au Lyonnais de naissance en cas de départ de Stevan Jovetic. L’avant-centre monténégrin arrive au terme de son contrat l’été prochain. En cas de départ de Jovetic, Niko Kovac aura besoin d’un buteur capable de compenser l’absence de Wissam Ben Yedder ou de Kevin Volland.













Par Ange A.