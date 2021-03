Stade Rennais Mercato : Une pépite savoure son départ du SRFC

Publié par Ange A. le 27 mars 2021 à 07:45

En fin de contrat au mois de juin, Georginio Rutter avait décidé de quitter le Stade Rennais en hiver. Le jeune attaquant formé au SRFC s’épanouit aujourd’hui à Hoffenheim où il est satisfait de ses débuts.

Georginio Rutter, une perte pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais ne s’est pas privé d’un petit chèque lors du mercato d’hiver. Faute de pouvoir prolonger le contrat de Georginio Rutter, le SRFC a cédé sa pépite au TSG Hoffenheim contre 500 000 euros. L’avant-centre de 18 ans est parti en Allemagne pour disposer d’un meilleur temps de jeu. Concurrencé à Rennes par les Guirassy, Terrier et autres Hunou, il n’a disputé que 60 minutes en 5 matchs avec Rennes. Il a d’ailleurs inscrit son premier but en Ligue des champions avec les Rouge et noir. Mais désireux de franchir un palier, le joueur formé à Rennes a décidé de ne pas prolonger son contrat qui expirait au terme de la saison. Il s’est engagé pour quatre saisons et demie, soit jusqu’en 2025, avec le pensionnaire de Bundesliga.

Des débuts flatteurs avec Hoffenheim

Recruté en janvier, Georginio Rutter évolue davantage avec la réserve du TSG Hoffenheim. Il compte déjà deux buts en 4 apparitions avec les jeunes de son nouveau club. Bien que davantage utilisé avec la réserve, il a signé 5 apparitions (39 minutes) avec le groupe professionnel pour un but. Alors qu’il poursuit son adaptation en Allemagne, l’ancien du Stade Rennais se dit satisfait de ses débuts. « Après être arrivé à Hoffenheim, je n’ai pas trop attendu de moi. Il était important pour moi de bien m’intégrer dans l’équipe au début, de m'habituer à la façon de jouer et de trouver mes marques en Allemagne. Que mes débuts et mon premier but arrivent si rapidement à la fin était bien sûr surprenant », a-t-il confié à Kicker.