Portugal : Cristiano Ronaldo s'exprime après le vol face la Serbie

Publié par Clément le 28 mars 2021 à 19:15

Opposé à la Serbie ce samedi soir en match de qualifications pour la Coupe du monde, le Portugal de Cristiano Ronaldo a été contraint au partage des points (2-2). Mes les Lusitaniens auraient dû légitimement l'emporter en fin de match, seulement, l'arbitre en a décidé autrement.

Le but de la victoire refusé à Cristiano Ronaldo

94e et dernière minute de jeu à Belgrade, le Portugal est toujours accroché par la Serbie. Mais Cristiano Ronaldo reçoit un dernier ballon dans la surface adverse. CR7 devance la sortie du gardien Marko Dmitrovic, reprend le cuir de volée... celui-ci roule doucement en direction du but serbe, franchit même la ligne avant que Mitrovic ne le dégage ! Le but est évident, mais pas pour l'arbitre qui ne le valide pas, croyant que le ballon n'avait pas franchi la ligne de but adverse lorsque Mitrovic l'a ôté du but ! Fou de rage, Ronaldo en a lâché son brassard de capitaine et est rentré aux vestiaires, furieux.

CR7 explique son geste

Sur son compte Instagram, l'attaquant de 36 ans a expliqué son geste d'humeur. "Être capitaine de l'équipe du Portugal est l'une des plus grandes fiertés, l'un des plus grands privilèges de ma vie" détaille l'homme aux 102 buts avec la Seleçao. Le buteur de la Juventus poursuit : "Je donne tout et donnerai toujours tout pour mon pays. Cela ne changera jamais. Mais il y a des moments difficiles à gérer, en particulier quand nous avons le sentiment que toute une nation est touchée. Relevons la tête pour faire face au prochain défi maintenant. Allez le Portugal", conclut Ronaldo. Avant de regagner leurs clubs respectifs, les Portugais affronteront le Luxembourg, vainqueur de l'Irlande, ce mardi.