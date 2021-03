Juventus Mercato : Des précisions sur l'avenir de Ronaldo

Publié le 25 mars 2021 à 10:30

Éliminée de la Ligue des champions en huitièmes de finale pour la deuxième année consécutive, la Juventus craint désormais que ces contre-performances entraînent le départ de leur grande star, Cristiano Ronaldo. Le Portugais pourrait en effet prendre la décision de quitter Turin à la fin de la saison et deux options semblent se présenter au quintuple Ballon d'Or. Un départ vers le PSG pourrait être réalisable, comme un retour au Real Madrid. Mais ses coéquipiers, notamment Alvaro Morata, ne comptent pas laisser partir l'un des meilleurs joueurs de tous les temps si facilement.

Cristiano Ronaldo proche d'un départ ?

Du côté de la Juventus, ça a été la soupe à la grimace pendant quelques jours. Après son élimination surprise face au FC Porto en huitièmes de finale de la Ligue de champions, la deuxième consécutive, les Turinois ont broyé du noir. "On pourrait être plus heureux car on a échoué dans nos objectifs à cause de petits détails, a constaté l'attaquant Alvaro Morata. Je vois Cristiano heureux, mais c'est vrai que quand vous avez l'habitude de jouer les quarts de finale de la Ligue des champions, et que vous les loupez, c'est dur. C'est dur pour lui, mais aussi pour moi et le club. Malgré tout, on doit aller de l'avant et comprendre que la saison n'est pas encore finie."

La Juventus face au Real Madrid et au PSG

Mais il va falloir contrer les appels du pied parisiens et madrilènes, dont les dirigeants ne seraient pas contre de voir débarquer la star de la Juventus dans leur club. "Je ne sais pas s'il veut aller à Madrid. Je ne parle pas de football avec lui. On parle de football uniquement quand on prépare des matches, ou quand j'ai besoin de m'adapter à ses mouvements. Tout peut arriver dans cette vie. Je l'ai souvent dit : j'espère qu'il va rester. Et j'espère que je vais rester aussi, car j'aime jouer avec les meilleurs. Premièrement, je veux qu'il soit heureux, car c'est une bonne personne et je l'admire pour sa carrière. Deuxièmement, c'est un plaisir de jouer avec lui. Donc j'espère qu'il sera avec moi l'année prochaine", a déclaré Alvaro Morata.

Pour rappel, Zinédine Zidane, le coach du Real Madrid, avait estimé qu'un retour de Cristiano Ronaldo dans la capitale espagnole n'était pas impossible. "Vous savez tout ce que Cristiano représente pour le Real Madrid, ce qu'il a fait ici et à quel point nous l'aimons. C'est valable pour moi aussi, en tant que manager, car je l'ai entraîné ici, avait expliqué Zizou. Il est entré dans l'histoire ici, c'était magnifique. Mais c'est maintenant un joueur de la Juve, avec laquelle il fait des choses phénoménales. Je ne peux rien dire d'autres sur toutes ces rumeurs, car il y a beaucoup de gens qui disent des choses sur tout en ce moment. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est un joueur de la Juve et je dois respecter cela."







Par Matthieu