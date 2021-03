FC Barcelone : Un énorme flop du mercato compte bien s'imposer

Publié par Clément le 28 mars 2021 à 23:00

Le FC Barcelone a payé Miralem Pjanic au prix fort pour s'attacher les services du milieu bosnien l'été dernier. La Juventus avait alors accepté de céder sa plaque tournante au club catalan en échange du Brésilien Arthur, très peu utilisé par Ernesto Valverde puis Quique Sétien.

Un temps de jeu très faible pour Pjanic au FC Barcelone

Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, voire même Riqui Puig... nombreux sont les milieux de terrain du Barça qui passent devant Miralem Pjanic dans la hiérarchie établie par Ronald Koeman. Des choix qui donnent pour l'instant raison au technicien Néerlandais au vu des derniers résultats, la patte du Batave étant désormais totalement imprégnée sur un jeu catalan de plus en plus convaincant. En conséquence, Pjanic ne joue que très peu : en Liga cette saison, il n'a même pas encore franchi la barre des 600 minutes disputées !

Pjanic ne rend pas les armes et a une demande pour Koeman

Si les débuts du regista bosnien ne sont certainement pas ceux attendus, l'ancien joueur du FC Metz et de l'Olympique Lyonnais compte bien se battre pour gagner sa place dans le onze de départ. C'est ce que le joueur de 30 ans a confié à Mundo Deportivo. "Bien sûr, je n'ai pas signé au Barça pour partir l'année suivante, j'ai signé pour entrer dans l'histoire d'un club qui était sur mon chemin depuis de nombreuses années", détaille Miralem Pjanic. Le numéro 8 poursuit et s'adresse à son entraîneur : "J’aimerais demander à Ronald Koeman de la continuité, deux ou trois matchs pour pouvoir montrer mon football. [...] Mais je vais continuer à travailler à chaque entraînement pour gagner cette chance. L'entraîneur mise beaucoup sur les jeunes joueurs de La Masia, c'est bien pour le club, car cela signifie garder un style et miser sur des joueurs que l'on a formés", analyse Pjanic, qui pense pouvoir mettre son expérience à profit pour "les matchs importants".