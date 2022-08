Barça Mercato : L'OGC Nice intéressé par un crack du FC Barcelone !

Publié par Nicolas le 20 août 2022 à 01:18





Barça Mercato : Régulièrement cité parmi les joueurs susceptibles de quitter le FC Barcelone, un milieu de terrain suscite l'intérêt de l'OGC Nice.

Barça Mercato : L'OGC Nice très intéressé par Miralem Pjanic

L'OGC Nice se montre très actif durant cette fin de mercato estival. Selon les informations du journaliste de Foot Mercato Santi Aouna, le club azuréen a approché le milieu de terrain du Barça Miralem Pjanic. Les Aiglons n'ont pas encore transmis d'offre officielle aux Blaugranas mais cela ne devrait pas tarder.

Toutefois, les dirigeants niçois aimeraient se séparer d'un milieu de terrain avant d'entamer des démarches officielles auprès de leurs homologues catalans. Après avoir recruté Alexis Beka-Beka et Aaron Ramsey, le milieu de terrain de l'OGC Nice aurait fière allure avec l'arrivée de Miralem Pjanic. Toutefois, l'international bosnien (107 sélections, 17 buts et 29 passes décisives) a un très gros salaire, émargeant aux alentours de 6,5 millions d'euros annuels, ce qui pourrait rendre l'opération difficile à conclure. Or en football, on ne sait jamais.

Barça Mercato : Xavi compte sur Pjanic au FC Barcelone

L'autre obstacle de taille concerne le fait que l'entraîneur du Barça Xavi Hernandez compte sur Miralem Pjanic. Longtemps considéré comme faisant partie de la liste des indésirables par la presse espagnole, Pjanic a régulièrement joué pendant les matchs de présaison des Culés. Aujourd'hui, Xavi Hernandez a confirmé en conférence de presse qu'il comptait sur l'international bosnien cette saison. Le récent prêt de Nico Gonzalez à Valence est la preuve que Xavi a fait de la place pour l'ancien Lyonnais.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, il faudra probablement que Nice se montre extrêmement convaincant pour que le Barça accepte de laisser partir son talentueux milieu de terrain alors même que l'entraîneur catalan ne souhaite pas se séparer du joueur. On comprend Xavi Hernandez qui disposerait alors d'un milieu de terrain XXL dans son effectif avec des joueurs tels que Franck Kessié, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri, et Miralem Pjanic. Une bonne façon de retrouver les sommets pour le FC Barcelone.