OL Mercato : Après Tolisso, Lyon vise un coup énorme au milieu

Publié par Thomas G. le 06 juillet 2022 à 11:06

OL Mercato : Après Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, l'Olympique Lyonnais veut encore rapatrier une ancienne pépite du club.

OL Mercato : Lyon négocie avec un ancien prodige

Le mercato a plutôt bien démarré pour l’Olympique Lyonnais avec pas moins de cinq recrues. Le club rhodanien a enrôlé deux pépites tres prometteuses, Johann Lepenant et Tetê. Les Gones ont surtout réussi la prouesse de rapatrier deux anciennes gloires du club, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Un signal fort lancé à la concurrence qui montre que l’ OL sera un club sur lequel il faudra compter cette saison en Ligue 1.

Les Lyonnais ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin après le retour des deux internationaux français, le club travaille pour faire revenir un troisième ancien. Selon le journaliste catalan Gerard Romero, Lyon discuterait actuellement avec Miralem Pjanic pour un éventuel retour dans le club qui l’a fait connaître du grand public. L’international bosnien a porté les couleurs de l’ OL durant trois saisons de 2008 à 2011. Plus d'une décennie plus tard, Miralem Pjanic est un milieu expérimenté qui est encore sous contrat avec le Barça. Le milieu de 32 ans n’entre plus dans les plans de Xavi et doit se trouver un nouveau point de chute. Lyon aurait fait une offre à son ancien joueur, qui étudie différentes propositions pour la suite de sa carrière.

OL Mercato : Lyon poursuit sa stratégie de recrutement

L’objectif de l' OL durant le mercato est de redorer le blason du club en redonnant une identité lyonnaise à l’équipe. Suite aux nombreux déboires en championnat ces dernières années, le club souhaite se rapprocher de son histoire et de ses supporters. Le but est de rééditer la stratégie qui avait permis à Lyon d’être un acteur majeur du football français dans les années 2000. En cas d’arrivée de Miralem Pjanic, l’Olympique Lyonnais pourrait aligner l’un des milieux les plus séduisants de Ligue 1. Un secteur déjà composé de Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et Lucas Paqueta.