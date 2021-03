PSG Mercato : Leonardo tient un coup d’envergure à 40M€ !

Publié par JEAN-LUC D le 29 mars 2021 à 20:00

Depuis le départ de Thiago Silva l’été dernier, Leonardo et le PSG rêvent toujours de faire venir un nouveau défenseur central pour étoffer davantage l’effectif de Mauricio Pochettino. Et aux dernières nouvelles, le patron du recrutement de l’actuel leader de Ligue 1 pourrait avoir un coup à jouer avec une opportunité XXL à 40 millions d’euros.

Le SSC Naples prêt à vendre Kalidou Koulibaly au PSG ?

Cible de longue date du Paris Saint-Germain, Kalidou Koulibaly pourrait finalement rejoindre le groupe de Neymar et Kylian Mbappé lors du mercato estival qui s’annonce. Malgré un engagement qui dure jusqu’en 2023, l’international sénégalais n’est pas certain de poursuivre l’aventure chez les Napolitains. Longtemps réticent à l’idée de se séparer de l’ancien joueur de Genk, le club italien ne serait désormais plus opposé à un éventuel départ.

Contrairement à l’été dernier, le président Aurelio De Laurentiis ne serait pas contre un transfert du compatriote de Sadio Mané selon les renseignements livrés par La Gazetta dello Sport. Le média italien explique que les Partenopei veulent réduire considérablement la masse salariale durant l’été. Avec une rémunération annuelle de 11 millions d’euros, Koulibaly fait partie des revenus les plus élevés de Naples. Il aurait donc reçu l’assurance d’obtenir un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante.

Et le PSG ferait partie des cadors européens enregistrés sur la liste des prétendants du natif de Saint-Dié-des-Vosges. Mais il n’y a pas que l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi.

Le PSG contraint de livrer une grosse bataille

Privé de Virgil Van Dijk depuis des mois suite à une grave blessure, Liverpool cherche à recruter un nouveau défenseur central. Jürgen Klopp aurait ainsi des vues sur le protégé de Gennaro Gattuso. Le site The Transfer Window Podcast ajoute même que les Reds, qui voient en Koulibaly le compagnon idéal de Van Dijk au niveau de la charnière centrale, auraient d’ores et déjà formulé une offre de 40 millions d’euros pour tenter d’obtenir la signature du joueur de 29 ans.

Leonardo et le PSG sont donc prévenus.