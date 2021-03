PSG - Bayern Munich : LdC, Julian Draxler annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 30 mars 2021 à 09:30

Le PSG va retrouver le Bayern Munich le 7 avril prochain en quarts de finale de la Ligue des champions. À quelques jours de ce choc Julian Draxler a livré son opinion sur l'adversaire tiré au sort et la double confrontation.

PSG : Draxler optimiste contre le Bayern

Sept mois et demi après la finale de la Champions League, le PSG retrouve le Bayern Munich , mais cette fois en quart de finale. Le match aller est prévu le 7 avril à l’Allianz Arena, puis le retour le 13 avril au Parc des Princes (21h). Pour le site internet du club de la capitale, Julian Draxler s’est prononcé sur les matchs aller et retour avec le club bavarois. Selon lui, « le tirage au sort n’a pas été « facile » pour les Parisiens, « car le Bayern est une des meilleures équipes au monde ». « Ils ont gagné la Champions League contre nous l’année dernière. Mais nous avons aussi une très grande équipe et des joueurs incroyables », a rappelé le milieu offensif allemand. Même s'il concède le statut de favori au champion d’Europe en titre, le N°8 du Paris Saint-Germain s’attend à « un match très serré ». « Les détails seront importants et feront la différence. Je sens que l’équipe est prête à jouer cette confrontation. On va tout donner », a-t-il rassuré pour finir.

L'Allemand était de la finale perdue à Lisbonne

Notons que Julian Draxler avait joué la finale perdue par le PSG contre le Bayern Munich, en août 2020, lors du ‘’Final 8’’ disputé au Portugal. Remplaçant au coup d’envoi, il était entré en jeu à la place d'Ander Herera (à la 72e). L’équipe de Thomas Tuchel (ex-entraîneur des Rouge et Bleu) était déjà menée, sur un but inscrit de la tête par Kingsley Coman (59e), lorsque N°23 du PSG a foulé la pelouse du stade Da Luz de Lisbonne. Il a donc finalement disputé 18 petites minutes contre Les Rouges, sans rien changer. Cette saison, Julian Draxler a joué 23 matchs toutes compétitions confondues avec l’équipe entraînée désormais par Mauricio Pochettino, dont seulement 2 en Ligue des champions. Il a marqué 4 buts pour autant de passes décisives délivrées.