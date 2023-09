Le milieu offensif Julian Draxler est revenu avec honnêteté sur les raisons de son départ du PSG vers le Qatar, à Al Ahli, il y a quelques jours.

Mercato PSG : Julian Draxler est parti au Qatar pour l’argent

Après six saisons passées en Ligue 1, Julian Draxler a quitté les rangs du Paris Saint-Germain pour rejoindre le championnat qatari et l’équipe d’Al Ahli. Trois jours après l’officialisation de son transfert par le PSG, le milieu offensif de 30 ans a évoqué avec honnêteté les raisons de son départ pour le Qatar. Et visiblement, l’international allemand n’est pas allé au Qatar pour le projet sportif.

« Je pourrais dire qu’après 12 ans en Europe, tout ce qui m’importe, c’est de connaître une nouvelle culture, de vivre une nouvelle expérience internationale, de participer à un projet dans le monde arabe et d’ignorer le sujet de l’argent. Même si ces sujets sont honnêtement vrais, je mentirais si je disais que l’aspect financier n’était pas aussi crucial dans cette décision», confie Draxler dans une interview accordée à Sport Bild.

Pour l’ancien joueur de Schalke et de Wolsbourg a le mérite de ne pas se cacher sur son transfert dans le Golfe contrairement à d’autres joueurs. « En fin de compte, je suis arrivé à la conclusion que ce nouveau cadre financier m’offrait encore plus d’options, tant pour la famille que pour d’autres projets en dehors du terrain », reconnaît le champion du monde 2014.

Si le montant de son nouveau salaire à Al Ahli n’a pas filtré, il est bon de souligner que Julian Draxler percevait environ 7 millions d’euros par saison au Paris Saint-Germain. À un an de la fin de son engagement à Paris, l’ancien coéquipier de Lionel Messi a signé un bail de deux ans en faveur de la formation d'Al Ahli, soit jusqu’en juin 2025.