Liverpool : Salah évoque un avenir en Liga avant le Real Madrid

Le Liverpool de Jürgen Klopp va défier le Real Madrid de Zinédine Zidane en quarts de finale de la Ligue des champions. Une confrontation de très haut niveau entre deux équipes qui s'étaient croisées en finale de l'édition 2018, remportée par les Espagnols. Mais depuis, les Reds ont eux aussi décroché le sacre continental et, même s'ils sont à la peine en Premier League cette saison, les partenaires de Mohamed Salah comptent bien briller sur la scène européenne.

Salah a hâte de défier le Real Madrid

Dans un entretien accordé à Marca, l'attaquant égyptien de Liverpool est revenu sur ce duel contre le Real Madrid. "Disons que j’ai une envie particulière de gagner le match et de nous qualifier pour les demi-finales, a expliqué Mohamed Salah. Ce qui va se passer maintenant ne va pas changer le résultat de la finale de Kiev. C’est fini. (...) [Il rit] Ce match est terminé, donc je ne pense pas à ça. Je pense à l’équipe, tout le monde pense à son équipe et tout le monde veut gagner... C’est à peu près tout. Entre ce moment et maintenant, nous avons gagné des titres, la Premier League (2020) et la Ligue des Champions (2019). Nous sommes des champions et cela change beaucoup."

L'équipe du Real Madrid que va rencontrer Liverpool sera aussi bien différente de celle croisée en 2018. "C'est différent. Ils ont perdu de grands joueurs, comme Cristiano Ronaldo, le meilleur de leur histoire, quelqu'un qui a marqué beaucoup de buts. En même temps, ils ont signé Hazard. Eden a été malchanceux, il a été blessé... Mais c'est différent. L'équipe est maintenant en quarts de finale, elle a de grands joueurs, même si elle a perdu les buts de Ronaldo… Je ne peux pas dire lequel est le meilleur, je dis juste qu'ils sont en quarts maintenant, ils sont certainement prêts et… nous devons être prêts à les affronter."

Le buteur égyptien vers un départ de Liverpool ?

Quant à son avenir chez les Reds, Mohamed Salah est resté très flou. "Si je me vois dans un autre club après quatre ans à Liverpool ? Ce n'est pas moi qui décide. On verra ce qui va se passer, mais je préfère ne pas en parler maintenant. Si je me vois rejoindre la Liga espagnole ? J'espère pouvoir jouer au football pendant de très nombreuses années. Pourquoi pas ? Personne ne sait ce qui se passera dans le futur... Peut-être qu'un jour oui." La fin de saison en dira plus sur l'avenir du buteur égyptien.