LOSC Mercato : Une vente de 20 M€ dans les tuyaux à Lille ?

Publié par ALEXIS le 30 mars 2021 à 13:50

Si le LOSC est sur le podium de la Ligue 1 et toujours en course pour le titre de champion de France 2021, c’est en grande partie grâce à Mike Maignan. Grâce à ses performances, le gardien de but du club nordiste a attiré l’attention de grands clubs européens. Du coup, il pourrait être l’une des grosses ventes lilloises en cas de transfert pendant le mercato prochain.

LOSC : Mike Maignan très convoité

Arrivé au LOSC en 2015 en provenance du PSG, son club porteur, Mike Maignan a progressé jusqu’à devenir le gardien de but N°1 de l’équipe lilloise dès la saison 2017-2018. Cette saison, il a enchaîné les victoires sans prendre de but avec les Dogues (16 clean sheet), suscitant ainsi la convoitise de plusieurs clubs étrangers. Si l’on en croit les indiscrétions de France Football, trois grosses écuries européennes sont sur les rangs pour le portier de Lille OSC. L’hebdomadaire cite le Borussia Dortmund et le Milan AC et confirme l’intérêt de Tottenham. En effet, le Français de 25 ans est visé par les dirigeants des Spurs, afin de prendre la place Hugo Lloris au sein de l’équipe de Premier League.

Mike Maignan a été formé au Paris Saint-Germain entre 2009 et 2015, mais il n’a pas réussi à s’y imposer, à cause de la forte concurrence. Transféré au LOSC en août 2015 pour un montant d’un million d’euros, il est resté dans l’ombre de Vincent Enyeama pendant trois saisons, avant de devenir titulaire sous les ordres de Marcelo Bielsa lors de l’exercice 2017-2018. Et cela dure quatre saisons consécutives. Il faut dire que le natif de Cayenne (en Guyane) s’est imposé comme dernier rempart du club de la capitale des Hauts-de-France. Après Bielsa, il est resté N°1 sous l’ère Christophe Galtier, nommé en décembre 2017.

Le gardien de but de Lille OSC vaut 20 M€

En France, Mike Maignan a aussi tapé dans l’oeil de Didier Deschamps qui a fait de lui un international Tricolore depuis le 7 octobre 2020. Lors de son unique match disputé en Bleu pour l’instant, il avait remplacé Steve Mandanda à la mi-temps du match amical face à l'Ukraine (7-1). Sous contrat au LOSC jusqu’au 30 juin 2022, le N°16 lillois vaut 20 M€ sur le marché des transferts. Un montant qui ne devrait pas être un obstacle pour ses courtisans allemands, italiens et anglais. Rappelons par ailleurs que le Stade rennais a transféré Édouard Mendy à Chelsea, contre 24 M€ en septembre 2020. Le LOSC pourrait donc monter les enchères pour Mike Maignan, vu la concurrence pour le recruter.