LOSC Mercato : La prochaine destination de Galtier dévoilée

Publié par Ange A. le 29 mars 2021 à 06:00

Entraîneur du LOSC, Christophe Galtier reste flou sur ses intentions au prochain mercato. Il ne lui reste que quelques mois avant l’expiration de son contrat. Aux dernières nouvelles, il voudrait rejoindre un autre top club du championnat.

Christophe Galtier vers la fin au LOSC ?

À égalité de points avec le PSG, le Lille OSC est à la lutte pour le titre cette saison. Les Dogues pointent à la 2e place de Ligue 1 Conforama mais dispose d’une moins bonne différence de buts par rapport aux Parisiens. Contrairement au club de la capitale, Lille n’a plus que le championnat à jouer cette saison. Le club nordiste a été sorti en Ligue Europa et en Coupe de France. Il peut donc désormais concentrer ses forces en championnat. Alors que la saison tire à sa fin, l’avenir de Christophe Galtier demeure une énigme. Son contrat expire en juin prochain. Après les départs de Gérard Lopez et Luis Campos survenus en décembre, certains estiment que le technicien marseillais veut tourner la page lilloise.

Galtier intéressé par l’après-Garcia ?

C’est notamment le cas de Dominique Sévérac. Pour le journaliste, Christophe Galtier rêve de rejoindre un autre cador de Ligue 1 après le LOSC. Sur les antennes de RTL, il a révélé que le technicien de 54 ans rêve de l’Olympique lyonnais. « Il va y avoir un gros turnover des entraîneurs en Ligue 1 cet été. Ça va énormément bouger, malgré la crise du Covid. Galtier va partir de Lille. Pour aller à Marseille ? Non, il ira à Lyon. Galtier, c’est la priorité de l’OL pour l’après-Garcia », a indiqué Dominique Sévérac. Une arrivée de Galtier à Lyon devrait froisser les supporters des Verts. Il a entraîné l’AS Saint-Étienne pendant 8 ans (2009-2017). Avant un éventuel départ, le coach lillois voudra sans doute remporter un trophée avec le club nordiste. Jusqu’ici sa meilleure performance est une deuxième place glanée lors de la saison 2018-2019.