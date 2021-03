Real Madrid : Thibaut Courtois est optimiste pour Eden Hazard

Publié par Chemssdine le 31 mars 2021 à 09:05

Recrutés respectivement en 2018 et 2019 par le Real Madrid, Thibaut Courtois et Eden Hazard ont alors prolongé leur cohabitation après avoir déjà partagé le vestiaire à Chelsea et avec la Belgique. Connaissant donc parfaitement son compatriote, le portier a affirmé que le milieu offensif belge sera de retour au top très prochainement.

Eden Hazard peut-il encore se relancer au Real Madrid ?

Il était celui qui devait remplacer Cristiano Ronaldo, parti à la Juventus Turin. Eden Hazard a été recruté à l'été 2019 à prix d'or par le Real pour apporter son talent qui lui avait permis de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde avec Chelsea. Pourtant, le natif de la Louvière enchaînera les pépins physiques et ne parviendra jamais, en maintenant deux ans, à réellement enchaîner les matchs. Ne prenant part qu'à 38 matchs en deux saisons, l'ancien du LOSC n'aura pas encore eu la chance de marquer les esprits et Zinedine Zidane, son entraîneur, a fait part de son désarroi sur la situation d'Hazard, actuellement blessé : "Il y a quelque chose qui se passe. Il n’avait jamais été blessé durant sa carrière et c’est nouveau pour lui. Je ne peux pas l’expliquer davantage. On veut l’aider, j’espère qu’il sera avec nous rapidement."

Courtois est très optimiste pour son coéquipier

L'optimisme n'est donc pas de mise chez les Merengue, mais l'ailier gauche de 30 ans peut néanmoins compter sur un soutien de taille en la personne de Thibaut Courtois. Recruté un an plus tôt par le club madrilène, l'ancien portier de l'Atletico côtoie depuis de nombreuses années Eden Hazard, que cela soit en sélection ou à Chelsea il y'a quelques années. Et pour lui, aucun doute ne traverse son esprit : Hazard sera bientôt de retour à son meilleur niveau. "Je ne l’ai jamais vu aussi en en forme, a déclaré Courtois dans un entretien au média belge VTM. Il a vécu des jours difficiles mais travaille très dur chaque jour et je suis certain qu’on le reverra plus en forme que jamais. " Des déclarations qui font espérer tous les aficionados du Real Madrid d'un retour au top de l'un des meilleurs joueurs de leur effectif.