ASSE Mercato : Nordin évoque la prolongation de son contrat

Publié par ALEXIS le 31 mars 2021 à 16:30

Arnaud Nordin a abordé le sujet sur son futur à l’ ASSE, dans le quotidien Le Progrès. A-t-il pris une décision sur son avenir, à un an de la fin de son contrat actuel ? Sa réponse.

ASSE : Nordin « ne se prend pas la tête avec mon contrat »

Arnaud Nordin est un joueur que Claude Puel utilise souvent depuis son arrivée à l’ ASSE en octobre 2019, à la place de Ghislain Printant. Le jeune ailier gauche a gravi les échelons au sein de son club formateur pour atteindre son niveau actuel. Cette saison, il est en train de franchir un palier, vu son rendement sur le terrain, mais aussi ses statistiques. Interrogé sur une éventuelle prolongation de son contrat qui expire en juin 2022, il est resté flou dans sa réponse. « Pour le moment, je ne me prends pas la tête avec mon contrat », a répondu Arnaud Nordin dans le journal régional. « On est dans une situation un peu compliquée. L’objectif, c’est de sauver le club (l’AS Saint-Étienne). On verra après pour les cas individuels », a-t-il indiqué après.

Parcours de l'ailier formé à l'AS Saint-Étienne

Arnaud Nordin a fait ses débuts au FC Gobelins (2006-2011), puis à l’US Créteil-Lusitanos (2011-2013). Il a rejoint l’académie de l’ ASSE ensuite et y a passé trois ans (2013-2016). Promu au sein de l’équipe professionnelle grâce à ses performances, il a pris part à son premier match en Ligue 1, le 25 septembre 2016, face au LOSC. Sur le banc de touche au coup d'envoi, le natif de Paris avait inscrit son premier but sous le maillot des Verts contre les Dogues (3-1). En novembre 2019, il avait signé son premier contrat professionnel. Pour permettre à Arnaud Nordin de jouer régulièrement et de s’aguerrir, l’ ASSE l'avait prêté à l'AS Nancy-Lorraine, en Ligue 2, en août 2017. Avec le club lorrain, le joueur de 22 ans avait disputé 30 matchs et marqué 6 buts, lors de la saison 2017-2018. En championnat, le N°18 de l’ASSE avait été titulaire 23 fois en 27 apparitions avec les Nancéiens.