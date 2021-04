Real Madrid Mercato : Le départ de Zidane déjà acté en interne ?

Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2021 à 13:30

Après un premier départ surprise en 2018, Zinedine Zidane pourrait une nouvelle fois claquer la porte du Real Madrid à la fin de la saison en cours. La presse espagnole pas cette option.

Zinedine Zidane vers une nouvelle démission ?

De retour sur le banc du Real Madrid depuis 2019, Zinedine Zidane est régulièrement sous le feu des critiques. Après trois succès retentissants en Ligue des Champions en 2016, 2017 et 2018, l’entraîneur français ne séduit plus. Son équipe occupe actuellement la 3e place de Liga, à six longueurs de retard de l’Atlético Madrid, leader. Il faut dire que même s’il parvient toujours à redresser la barre quand tout semble aller mal, l’avenir du Champion du Monde 1998 est toujours aussi incertain.

Et pour cause, le président madrilène Florentino Pérez pourrait finalement se résoudre à apporter un nouveau souffle au niveau de l’encadrement des Merengues sans compter que le principal concerné pourrait lui aussi jeter l’éponge et s’offrir un nouveau challenge loin de la capitale espagnole. Une possibilité qui amène les dirigeants de la Maison-Blanche à scruter déjà sur le marché des entraîneurs.

Le successeur de Zidane déjà identifié ?

Dans son édition du jour, OK Diario assure que la direction du Real aimerait conserver Zizou la saison prochaine. Toutefois, Florentino Pérez craignant un remake du 31 mai 2018 se serait déjà mis à la recherche d’un nouveau technicien. Et en à croire les renseignements divulgués par le journal AS, le Champion d’Espagne en titre ferait de Joachim Löw sa priorité en cas de départ de l’ancien meneur de jeu de la sélection française.

Débarqué à la tête de la Mannschaft depuis 2006, l’ancien adjoint de Jürgen Klinsmann va quitter ses fonctions cet été après 15 années de bons et loyaux services. Vainqueur de la Coupe du Monde en 2014 et de la Coupe des Confédérations en 2017, le sélectionneur allemand aurait notamment convaincu les décideurs madrilènes.

Affaire à suivre donc…