Bayern PSG : LDC, Choupo Moting répond cash à Kylian Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2021 à 01:45

Mercredi prochain, Kylian Mbappé et le PSG seront sur la pelouse du Bayern Munich pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions. Après l’attaquant français de l’équipe parisienne, c’est au tour d’Éric Maxim Choupo Moting de donner son avis sur ce choc européen à venir.

Choupo Moting prévient déjà Kylian Mbappé

Au micro de RTL, Kylian Mbappé a annoncé la couleur de la double confrontation à venir entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Se remémorant la finale perdue en août dernier contre le club bavarois, le buteur de 22 ans a ouvertement assuré que l’équipe désormais dirigée par Mauricio Pochettino avait évolué et prête en à découdre avec l’ogre allemand.

« Cette finale perdue ? C’est une blessure. Maintenant, on rejoue contre eux, mais c’est un contexte différent, c’est sur deux matchs. On a beaucoup appris depuis cette finale. C’est une grande équipe. On joue le premier match là-bas, mais on va donner le meilleur de nous même pour essayer de passer. On va essayer de faire les choses bien en Ligue des Champions », a déclaré l’ancien avant-centre de l’AS Monaco.

Interrogé sur le même sujet, l’international camerounais Éric Maxim Choupo Moting a répondu que le Champion de Bundesliga ne compte pas prendre les Parisiens à la légère.

« Gagner le titre est le grand objectif de nous tous ici (au Bayern, ndlr), vous pouvez le voir tous les jours dans ce club. Très bonne chance, mais je pense qu’il est plus difficile de défendre la Ligue des champions que de la gagner, parce que tout le monde poursuit le FC Bayern en ce moment. Nous sommes actuellement considérés comme la meilleure équipe du monde – cela signifie que nous sommes l’équipe que tout le monde veut abattre. Cela rend d’autant plus important que nous travaillons ensemble de manière positive, en nous amusant et, surtout, en restant comme une unité. Nous ne prendrons pas le PSG à la légère », a annoncé l’ancien buteur de l’actuel leader de Ligue 1.

Un message très clair envoyé à Neymar, Kylian Mbappé et à tous les éléments de l’effectif de Pochettino.

Choupo Moting à la place de Lewandowski face au PSG ?

Blessé au ligament droit avec la sélection polonaise à l’occasion des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, durant la trêve internationale et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec la Pologne, Robert Lewandowski va manquer le rendez-vous de mercredi soir à l’Allianz Arena. Forfait pour les quatre prochaines semaines, le numéro 9 de l’équipe entraînée par Hans-Dieter Flick pourrait aussi rater le match retour du 13 avril au Parc des Princes. Éric Maxim Choupo Moting pourrait donc être aligné sur le point de l’attaque bavaroise pour tenter de faire mal à ses anciens coéquipiers parisiens.