FC Nantes : Trois signatures annoncées chez les Canaris

Publié par Ange A. le 02 avril 2021 à 09:00

Engagé dans la course au maintien, le FC Nantes pense également à son avenir. La direction du FCN compte offrir des contrats professionnels à trois jeunes issus du centre de formation.

De nouveaux renforts attendus au FC Nantes

Après Quentin Merlin, d’autres jeunes vont passer professionnels au FC Nantes. Ouest France indique en effet que la direction des Canaris va offrir des contrats professionnels à trois jeunes du FCN. D’après le journal régional, Gor Manvelyan (18 ans), Yannis M’Bemba (19 ans) et Ryan Sabry (20 ans) vont franchir ce cap avec leur club formateur. L’idée pour le club de l’Erdre est d’assurer ses arrières en ces temps de disette. Comme ses rivaux de Ligue 1, Nantes est touché par la crise financière liée à la Covid-19. Les finances du club de l’Erdre ont été également été affectées par la crise avec Mediapro. Raison pour laquelle le club ne souhaite plus perdre des éléments gratuitement.

Des départs libres en vue cet été

Ces signatures permettront également de compenser des prochains départs. Malgré les approches de sa direction, Batista Mendy avait refusé de prolonger son contrat avec le FC Nantes. Son refus lui avait d’ailleurs valu une mise à l’écart du groupe professionnel pendant trois mois. Il a réintégré l’effectif lors du passage de Raymond Domenech. En manque de temps de jeu, le milieu de 19 ans va quitter les Canaris cet été en tant qu’agent libre. Comme Mendy, Thomas Basila devrait également quitter le FCN. En fin de contrat, il a même été rétrogradé en équipe réserve par Antoine Kombouaré. Une décision qui ouvre davantage la porte à son départ du FCN puisqu’il ira chercher du temps de jeu ailleurs. La direction des Canaris veut s’éviter un départ libre dans un an. Raison pour laquelle elle veut prolonger le contrat de Randal Kolo Muani. Révélation nantaise cette saison avec ses 5 et 6 passes décisives, il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison.