FC Nantes Mercato : Le dossier de Lafont bientôt bouclé ?

Publié par Ange A. le 02 avril 2021 à 05:30

Alban Lafont arrive au terme de son contrat au FC Nantes cet été. Le portier international Espoirs est prêté depuis deux saisons par la Fiorentina. Il aurait déjà tranché pour son avenir.

Bientôt le verdict pour Alban Lafont ?

Prêté depuis 2019 au FC Nantes, Alban Lafont est en fin de contrat chez les Canaris. Selon les informations de RMC Sport, le portier de 22 ans aurait déjà tranché au sujet de son futur. Le média croit savoir que le gardien de but souhaite quitter Nantes cet été. Il aurait déjà fait part de ses intentions à sa direction actuelle. Laquelle réfléchirait plutôt à le conserver. Le club des Bords de l’Erdre dispose en effet d’une option d’achat estimée à 7 millions d’euros. Les dirigeants nantais évaluent pour le moment les possibilités de réaliser une plus-value en cas de transfert de Lafont. Alors que le board des Canaris hésite, la même source indique que le joueur souhaite régler la question de son avenir en avril.

Un objectif clair pour Lafont après le FC Nantes

Tourné vers l’après-Nantes, Alban Lafont avait affiché un souhait fort pour son avenir. Dans un récent à Ouest France, le portier encore sous contrat avec la Fiorentina (jusqu’en 2024) émettait le vœu de « jouer la Ligue Europa et la Ligue des champions » pour poursuivre sa progression. Avec cette sortie, l’international Espoirs n’envisage pas également un retour à Florence. Il pousse vertement pour une signature chez un candidat à l’Europe. Alors qu’il vient de finir la phase de poules de l’Euro Espoirs, un intérêt d’Arsenal a été révélé par Daily Gooner Samuel. Selon l’insider, Mikel Arteta voit en Lafont une doublure capable de concurrencer Bernd Leno. Seulement, les Gunners ne pointent qu’à la 9e place de Premier League et sont encore loin d’accrocher une place européenne via le championnat.