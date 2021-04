Stade Brestois : Olivier Dall'Oglio fait le point avant Lorient

Publié par Matthieu le 02 avril 2021 à 13:00

Le Stade Brestois affronte l'un des ses rivaux préférés, le FC Lorient, dimanche (15h) à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1. Les joueurs d'Olivier Dall'Oglio ont quelques encablures d'avance au classement sur leurs voisins morbihannais qui, eux, doivent absolument prendre des points pour tenter de décrocher leur maintien. Mais au Moustoir, les Finistériens veulent surtout corriger leurs petites erreurs qui leur coûtent souvent cher.

Le Stade Brestois doit faire le nécessaire

"Il y a une sorte de déconcentration chez nous que l’on paye cher", a reconnu l'entraîneur du Stade Brestois, Olivier Dall’Oglio, en conférence de presse. "Dans ce manque de maturité que l’on a, la notion de danger n’est pas assez élevée. On est une équipe optimiste. On pense que le coéquipier à côté va forcément gagner le duel. Et quand il se passe quelque chose de moins bien, on n’est peut-être pas assez prêts. Ça les agace (les joueurs), mais j’ai besoin de voir du concret derrière. On va voir si on a appris. On ne prend pas de but mais on s’est mis en danger en première période. On a vu qu’il y avait un peu de laisser-aller parfois." D'autant qu'avec 35 points, le maintien n'est pas encore tout à fait assurer pour Brest qui voudront vivre une fin de saison la moins stressante possible.

Un FC Lorient sur la bonne voie

En face se dressent des Lorientais qui vont mieux en 2021, mais qui restent proches des dernières places, avec un 17e rang à égalité avec Nîmes, barragiste. "Ils ont retrouvé une assise défensive plus compacte, a analysé Olivier Dall’Oglio. Ils ont des joueurs, arrivés tardivement comme Moffi, qui sont mieux incorporés dans l’équipe. Certains se sont révélés comme Laurienté. L’équipe s’est améliorée dans tous les secteurs. Quand ça s’améliore et qu’il y a les résultats, il y a de la confiance qui vient se rajouter." D'ailleurs, le Stade Brestois pourrait se contenter du partage des points au Moustoir : "Même si on ramène un match nul, pour nous c’est intéressant. Beaucoup plus que pour Lorient qui doit absolument gagner."