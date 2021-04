FC Nantes : Sponsoring, Kita reçoit un sérieux avertissement

Publié par Ange A. le 03 avril 2021 à 06:30

Déjà fragilisé par la situation du FC Nantes et les supporters du club, Waldemar Kita pourrait perdre gros au terme de cette saison. Alors que le FCN joue le maintien cette année, le principal sponsor a déjà adressé un message clair au président des Canaris.

Le principal sponsor du FC Nantes sur le départ ?

Avant-dernier de Ligue 1 Conforama, le FC Nantes se dirige lentement vers la Ligue 2. Une situation loin de faire les affaires des supporters des Canaris. Ceux-ci ont encore annoncé une manifestation contre le président Waldemar Kita ce dimanche 4 avril avant la réception de l’OGC Nice. Frustrés à la fois par les résultats de leur club et sa gestion par l’homme d’affaires franco-polonais, ils comptent de nouveau exiger le départ de l’entrepreneur de la présidence du FCN. En cas de relégation de Nantes, Waldemar Kita pourrait perdre un important soutien. Président de Synergie, le principal sponsor maillot des Canaris, Daniel Augereau vient de jeter un froid sur la collaboration avec le club des bords de l’Erdre.

Synergie pas intéressé par un rachat du FCN

Interrogé par Ouest France, il a clairement indiqué que le groupe dont il a la charge n’accompagnera pas le FC Nantes en Ligue 2. « Waldemar Kita sait une chose : le jour où on ne veut plus être sponsor, on s’en va. Il sait surtout qu’on ne restera pas sponsor si le club passe en Ligue 2 », a lâché sans ambages Daniel Augereau au journal régional. De même, le patron de Synergie, par ailleurs ami de Kita, a indiqué qu’il ne s’associera « jamais » à un quelconque projet de rachat du FCN. Avec cette nouvelle menace, les Canaris d’Antoine Kombouaré reçoivent un coup de pression supplémentaire. Ils leur restent encore huit matchs pour s’éviter une descente en deuxième division et conserver leur principal sponsor.