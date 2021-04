OL : Rudi Garcia rélève les carences de Lyon contre Lens

Publié par Ange A. le 04 avril 2021 à 05:30

L’Olympique lyonnais n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) sur la pelouse du RC Lens. Coach de l’ OL, Rudi Garcia a noté les points faibles de son équipe après la rencontre.

L’ OL ramène le nul de Lens

L’Olympique lyonnais espérait renouer avec la victoire et profiter du faux pas du PSG contre le LOSC. L’ OL avait été dominé (2-4) lors de la dernière journée par le PSG, battu ce samedi par Lille. Opposé au RC Lens, Lyon n’a pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Une égalisation de Lucas Paqueta en fin de match a permis aux Lyonnais de sauver un point à Bollaert. Jonathan Clauss (65e) avait ouvert le score pour les locaux. Suite à cette contreperformance, les Gones enchaînent un troisième match sans victoire en championnat. Le club rhodanien occupe désormais la 4e place au classement à un point de Monaco (3e) et deux de Paris (2e).

Les explications de Rudi Garcia après Lens

Entraîneur de l’Olympique lyonnais, Rudi Garcia est revenu sur la contre-performance de ses poulains. Il a révélé les carences de son équipe contre les Sang et Or. « On n’a pas su gagner ici. On a manqué d’efficacité dans les zones de vérité, là où les matches se jouent. On a manqué d’un caractère pas suffisamment tueur pour marquer […] On a été trop lent et on a touché trop le ballons en première période », a regretté le coach de l’ OL cité par le site officiel du club. Accroché par Lens, le technicien rhodanien estime que tout n’est pas perdu dans la course au titre. Il espère amorcer une nouvelle dynamique en renouant avec la victoire en Coupe avant de poursuivre la lutte en championnat. « La confiance devant le but va revenir. Il faudra vite regagner en championnat. Le match face au Red Star en Coupe de France doit nous permettre de retrouver la victoire », a poursuivi Garcia.