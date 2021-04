OM : Un ancien du Barça s’installe grâce à Jorge Sampaoli

Publié par Gary SLM le 04 avril 2021 à 13:09

Une petite révolution est entamée à l’ OM. Jorge Sampaoli, le nouvel entraîneur du club phocéen, a fait venir un ancien du Barça et ce dernier s’installe progressivement dans la vie de l’Olympique de Marseille.

OM : mise en place des idées de Jorge Sampaoli ?

À l’Olympique de Marseille, un petit changement positif à mettre à l’actif du nouveau coach est observé ces derniers jours. L’ancien milieu de terrain des Newell's Old Boys a fait remonter l’équipe à la 6e place de Ligue 1 avant le match ce dimanche face au Dijon FCO. Il a surtout attiré à ses côtés un certain Jon Pascua, ancien entraîneur des gardiens de but du Betis Séville et du FC Barcelone sous Quique Sétien.

L’espagnol s’occupe de Steve Mandanda et les autres gardiens marseillais et son travail devrait très prochainement commencer à payer. Le dernier venu des coachs s’intègre bien aux côtés de Pablo Fernandez, Diogo Meschine, Jorge Desio, et Patricio d'Amico, les adjoints arrivés à l’ OM en même temps que l’entraîneur argentin. Ce changement ne devrait pas être le dernier puisque le volcanique technicien de 61 ans aurait d’autres idées qu’il attend mettre en pratique.

Olympique de Marseille : Coup de pression sur Dimitri Payet ?

On peut dire que Jorge Sampaoli commence véritablement à prendre toute sa place à la tête de l’équipe phocéenne. Apprécié des supporters Marseillais pour son fort caractère et une passion immuable pour le football, il attend tirer le meilleur de l’effectif actuel mis à sa disposition avant le prochain mercato estival.

Confronté, comme ses prédécesseurs André Villas-Boas et Nasser Larguet à un problème de joueurs de qualité dans le secteur offensif, il a commencé à pousser Dimitri Payet à retrouver son niveau. « Je connais ses capacités, j'ai parlé avec lui, il se sait loin de ce qu'on attend de lui. Il doit retrouver une forme mentale et physique pour redevenir le joueur si décisif qu'il a été pour ce club », avait lancé l’argentin à propos du milieu offensif olympien.

L’attaquant tricolore de l’ OM, bien que prolongé jusqu’en juin 2024, ne poursuivra sa carrière au club que s’il répond aux attentes de son entraîneur. Le message de coach Sampaoli semble passé puisque Dimitri Payet ne ménagerait plus ses efforts à l'entraînement. Sur les exercices physiques, L’Equipefait savoir que le buteur s'offre des séances supplémentaires pour vite retrouver sa forme.