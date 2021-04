OL Mercato : Un ancien défenseur de Ligue 1 dans le viseur

Publié par ALEXIS le 06 avril 2021 à 02:00

L’ OL a prolongé le contrat de Marcelo Guedes la semaine dernière. Néanmoins, la rumeur sur une piste menant vers un défenseur central circule entre Rhône et Saône. Ce dernier est un ancien joueur de Ligue 1 qui évolue en Liga espagnole depuis 2016.

OL : Aïssa Mandi sur ses tablettes de Juninho ?

Un joueur courtisé par l' OL par le passé serait de nouveau sur le calepin du club Rhodanien. D’après les informations de Mundo Deportivo, Juninho a coché le nom d’Aïssa Mandi sur ses tablettes pour le mercato d’été prochain. Le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais surveille les mouvements de l’arrière axial, dont le contrat au Real Betis Séville expire le 30 juin 2021. Comme on le voit bien, le dirigeant brésilien vise un joli un coup à zéro euro. L’arrivée de l’ancien joueur du Stade de Reims à Lyon pourrait occasionner du mouvement, car l’équipe de Rudi Garcia dispose de quatre joueurs au même poste. Il y a Jason Denayer, le jeune Sinaly Diomandé (20 ans), Djamel Benlamri et évidemment Marcelo. Sans oublier Joachim Andersen, lié à l’ OL jusqu’en 2024 et prêté à Fulham FC pour la saison actuelle, sans option d’achat. Il faut préciser à toutes fins utiles que Juninho a recruté Djamel Benlamri en octobre 2020, sans payer de frais d’indemnité, car il était libre de tout engagement. Il a signé pour un an, avec une deuxième saison en option.

Qui est le défenseur visé par Lyon ?

Aïssa Mandi est natif de Marne et a été formé au Stade de Reims (2000-2009). Il a été lancé ensuite par le club champenois en D3 d’abord (2009-2010), puis en Ligue 2, entre 2010 et 2012. Le joueur de 29 ans avait passé 4 saisons consécutives en Ligue 1 (de 2012 à 2016) avant son transfert au Betis Séville à l’été 2016. Il avait joué 126 matchs dans l’élite en France, pour 13 buts et 8 passes décisives. Son transfert avait rapporté 2,8 M€ aux Rémois. La cible de l’ OL compte 168 matchs sous le maillot du club andalou. Cette saison, Aïssa Mandi a disputé 23 matchs en Liga et a été titulaire 22 fois. Il a marqué 3 buts et a offert une passe décisive. International algérien, le N°23 du Betis compte 60 sélections avec les Fennecs.