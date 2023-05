Alors que la fin de saison est difficile, et que l'Europe continue de s'éloigner, le Stade Rennais tient sa première cible en défense.

Stade Rennais : Une nouvelle défaite qui coûte cher

Comme trop souvent cette saison, le Stade Rennais n'a pas réussi à prendre des points à l'extérieur. En déplacement sur la pelouse de Nice samedi après-midi, les Rouge et Noir se sont montrés trop fébriles, et ont fini par s'incliner 2-1 suite à des buts de Gaëtan Laborde (50e) et de Terem Moffi (72e). Benjamin Bourigeaud est parvenu à réduire le score à 12 minutes de la fin, sans que le SRFC ne soit en mesure d'arracher le match nul.

Avec la défaite de Lille quelques heures plus tard, les hommes de Bruno Genesio ratent une nouvelle opportunité de revenir à hauteur de la cinquième place. Pire encore, le Stade Rennais est plus que jamais menacé par l'OL après la victoire folle des Gones face à Montpellier dimanche 5-4 au Groupama Stadium.

Comme face à Angers, le secteur défensif rennais a été pointé du doigt lors de la défaite à Nice, d'autant plus que les Bretons ont pris un but similaire à celui encaissé le week-end passé au Roazhon Park juste avant la mi-temps. Ce secteur de jeu fait cruellement défaut aux Rouge et Noir depuis plusieurs mois, et pour corriger le tir la saison prochaine, une piste se dégage au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Aïssa Mandi courtisé par le SRFC ?

Bien connu dans le championnat de France pour son éclosion à Reims, Aïssa Mandi évolue aujourd'hui du côté de Villarreal où il traverse une saison assez délicate. Sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club espagnol, le joueur algérien ne serait pas contre un départ, et un retour en France serait d'actualité. En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, l'ancien rémois serait tout simplement la meilleure option à l'heure actuelle pour le Stade Rennais, qui aura besoin de se renforcer défensivement cet été.

Pour le moment, rien n'est préciser concernant d'éventuels contacts entre les deux parties, mais les dirigeants bretons semblent déjà pleinement concernés par le prochain mercato estival.