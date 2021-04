OL Mercato : Du nouveau sur la piste Aïssa Mandi à Séville

Publié par ALEXIS le 28 avril 2021 à 16:26

Intérêt de l’ OL, Aïssa Mandi est également dans le viseur de plusieurs clubs en Espagne. Il pourrait quitter le Betis Séville en fin de saison et s’engager librement avec une autre équipe de la Liga.

OL : Aïssa Mandi vers Villarreal ?

En fin de contrat au Betis Séville, Aïssa Mandi est convoité par de nombreux clubs dont l’ OL de Jean-Michel Aulas. Le club rhodanien est sur le coup, car il n’aurait pas à payer d’indemnité de transfert pour enrôler le défenseur central. Grâce à son statut de joueur libre de tout engagement, l’Algérien est également la priorité de Villarreal CF. D’ailleurs, AS croit savoir que le sous-marin jaune est sur le point de doubler l’Olympique Lyonnais sur ce joli coup. Aïssa Mandi pourrait ainsi renforcer l’équipe entraînée par Unai Émery, au sein de laquelle Raul Albiol (35 ans) n’est plus rassurant. De plus, ce dernier se dirige vers la porte de sortie, car son contrat prend fin à l'issue de la saison prochaine.

Lyon sur un ancien de la Ligue 1

Aïssa Mandi évolue sous le maillot du Real Betis, depuis son transfert du Stade de Reims en juillet 2016. L'ancien joueur du SDR a disputé 31 matchs cette saison, soit 27 en Liga et 4 en coupe du Roi. Il a marqué 3 buts et a délivré 2 passes décisives. Pendant ses 5 saisons en Andalousie, l’arrière visé par l’ OL a joué 172 matches (dont 151 en Liga) avec le club sévillan, pour 8 buts inscrits et 4 passes décisives offertes. Pour mémoire, le joueur de 29 ans connaît bien la Ligue 1. Il a disputé 126 matches de championnat sous le maillot des Rémois entre 2009 et 2016.

Aïssa Mandi va-t-il décider, en dernier ressort, de répondre à l'intérêt du club basé au Groupama ? Va-t-il revenir dans le championnat de France pour rejoindre l'équipe lyonnaise ? Rendez-vous pendant le mercato estival qui s'ouvre officiellement le 9 juin.