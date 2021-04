OL Mercato : Clap de fin sur une piste de Lyon à l’étranger

Publié par ALEXIS le 09 avril 2021 à 21:45

La rumeur concernant l’intérêt de l’ OL pour un ancien joueur de Ligue 1 évoluant en Espagne n’est pas allée bien loin. Avant même l’ouverture du mercato d’été, la piste se serait refermée.

OL : Aïssa Mandi serait d'accord avec l'Inter

L’ OL a été annoncé sur la liste des prétendants d’Aïssa Mandi, dont le contrat au Betis Séville prend fin le 30 juin 2021. Juninho lorgnerait le défenseur central, afin de faire une bonne affaire, car il sera libre de tout engagement dans deux mois et demi. Pour recruter l’Algérien, le club rhodanien ne débourserait donc pas un euro, comme il l’a fait pour son compatriote, Djamel Benlamri, l’été dernier. Mais le dossier Aïssa Mandi à l’Olympique Lyonnais se serait évanoui aussitôt. D’après Estadio Deportivo, ce dernier a décidé de ne pas revenir en Ligue 1. La source espagnole croit savoir que l’arrière dont le nom est associé à l' OL depuis l'été dernier a déjà trouvé un accord avec l’Inter Milan pour l’été. Leur accord porterait sur un contrat de quatre saisons et un salaire de deux millions d’euros par an.

L'ex-défenseur de Reims connait pourtant bien la Ligue 1

Aïssa Mandi a été formé au Stade de Reims (2000-2009). Après avoir fait ses classes en D3, puis en Ligue 2 entre 2009 et 2012, il a découvert l’élite lors de l’exercice 2012-2013. Le natif de Marne a joué pendant quatre saisons consécutives (2012-2016) en Ligue 1 avant son transfert au Betis. Il a totalisé 126 matchs dans l’élite en France, pour 13 buts et 8 passes décisives sous le maillot rémois. S’il choisissait de revenir dans l’hexagone, le joueur de 29 ans n’aurait donc aucun souci d’adaptation. Il faut dire que l’arrivée d’Aïssa Mandi à l’ OL ne serait pas sans conséquence directes, car Rudi Garcia compte actuellement 4 défenseurs axiaux dans Sion équipe : Marcelo Guedes (prolongé la semaine dernière jusqu’en 2023) , Jason Denayer, Sinaly Diomandé (20 ans) et évidemment Benlamri. Il faut également compter Joachim Andersen, lié aux Gones jusqu’en 2024 et prêté à Fulham FC, pour la saison actuelle.