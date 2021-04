LOSC Mercato : Direction la Côte d'Azur pour Galtier ?

Publié par Melvin le 07 avril 2021 à 11:30

Victorieux au Parc samedi, le LOSC a frappé un grand coup dans la course au titre. Mais pas le temps de savourer la victoire contre le rival parisien, car en interne on s’active pour la saison suivante. Et une seule question obsède le board lillois et Olivier Létang : Christophe Galtier continuera-t-il l’aventure avec les Dogues la saison prochaine ?

La Côte d’Azur futur destination pour Christophe Galtier ?

Sous contrat jusqu’en 2022, l’actuel entraîneur lillois ne manque pas de courtisans. Après Lyon, c’est au tour de l’OGC Nice de faire les yeux doux à l’ex-entraîneur de Saint-Étienne. En effet, selon le journal L'Équipe, le club azuréen souhaite faire de Christophe Galtier le nouvel homme fort du projet d’INEOS. Actuel 10e de Ligue 1, le club dirigé par Jean-Pierre Rivère est à la recherche d’un technicien pour la saison prochaine pour succéder à l’intérimaire Adrian Ursea.

Du coté de la direction nordiste, on est bien décidé a prolonger l'entraîneur lillois : « Quand vous êtes très heureux de la collaboration avec quelqu’un, vous avez envie qu’elle perdure. Je souhaite que Christophe reste et que nous discutions de la prolongation de son contrat. Il est concentré sur la fin de saison. L’objectif, c’est de poursuivre la collaboration avec Christophe », a-t-il indiqué à nos confrères de RMC.

Des moyens démesurés pour faire craquer l’entraineur du LOSC

Pour convaincre le natif de Marseille, Bob Ratclife, président de la branche INEOS foot, propriétaire de l’OGC Nice, ne manque pas d’arguments. Ce dernier serait prêt à doubler le salaire du technicien nordiste. Ainsi qu’à lui promettre d’importants moyens financiers pour le prochain mercato estival. De là à convaincre Christophe Galtier de plier bagage, affaire à suivre…