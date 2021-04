Bayern Munich : Choupo-Moting, futur bourreau du PSG ?

Publié par Matthieu le 07 avril 2021 à 17:00

Le PSG va retrouver le Bayern Munich ce mercredi soir en quarts de finale de la Ligue des champions, et avec lui Eric Maxim Choupo-Moting, l'ancien Parisien, qui avait rendu de fiers services aux champions de France lors de Final 8 de la dernière édition, en août à Lisbonne. Et, hasard des blessures, il pourrait bien être aligné ce mercredi à l'Allianz Arena en raison de l'absence de Robert Lewandowski, le buteur maison, blessé au genou avec la Pologne et forfait pour les deux rencontres face aux hommes de Mauricio Pochettino.

Eric Maxim Choupo-Moting retrouvre le PSG

Souvent décrié lors de son passage au PSG, mais auteur de buts importants, Eric Maxim Choupo-Moting va retrouver ses anciens coéquipiers en Ligue des champions. Et à cause d'un sacré concours de circonstances, il pourrait être titulaire dans le onze aligné par Hansi Flick. En effet, Robert Lewandowski, blessé, est forfait et le Camerounais est une option pour animer le front de l'attaque. Une chose est sûre, le joueur du Bayern Munich a "hâte d'y être", comme il l'a déclaré dans une vidéo relayée par son club. "J'ai hâte de voir les gars de nouveau. Un ou deux m'ont écrit : ''Hey, nous allons de nouveau nous rencontrer !'' ou ''Soit prêt ! ''. Pour le fun, je leur ai répondu : ''Soyez prêts aussi !'' C'est une histoire spéciale et j'ai vraiment hâte."

L'attaquant du Bayern Munich titulaire ?

L'attaquant du Bayern Munich en a profité pour livrer son sentiment sur la rencontre à venir. "Évidemment, tu dois être plus que vigilant face à Kylian Mbappé et Neymar, mais aussi face aux autres joueurs, pas seulement face à ces deux-là. Bien sûr, ils sont plus sous le feu des projecteurs, ce sont les superstars de l'équipe, mais il y a tellement de bons joueurs à leurs côtés que nous devrons surveiller, a estimé Eric Maxim Choupo-Moting. C'est une équipe remplie de stars, mais c'est exactement la même chose pour nous. Le PSG est généralement confiant et veut battre tous ses adversaires, mais c'est exactement pareil pour le Bayern. Il n'y a pas que les qualités individuelles qui comptent. Il n'y a pas que les qualités individuelles qui comptent mais aussi ce que nous sommes capables de faire ensemble, en tant qu'équipe, et c'est la force du Bayern."