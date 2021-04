OL : Rudi Garcia confirme plusieurs absents contre Red Star

Publié par ALEXIS le 08 avril 2021 à 00:00

L’ OL affronte le Red Star (club de National), jeudi (19h), en 8e de finale de la coupe de France. Avant le déplacement de son équipe au Stade Bauer, Rudi Garcia a confirmé plusieurs forfaits dans son effectif.

L' OL sans Lopes, Aouar, Dubois, Kadewere et Slimani

Le coach de l’ OL est privé de six joueurs clés pour le match contre le Red Star en coupe de France. Il ne peut pas compter sur le gardien de but Anthony Lopes et le meneur de jeu Houssem Aouar. Le défenseur latéral droit Léo Dubois, le polyvalent Maxwel Cornet, l’attaquant Tino Kadewere, les recrues Djamel Benlamri et Islam Slimani (suspendu) sont également indisponibles contre le club de la banlieue nord parisienne. « Kadewere s’est fait mal mardi à l’entraînement sur une frappe », a justifié l’entraîneur de l'Olympique Lyonnais à la conférence de presse d’avant-match, ce mercredi.

Face aux Audoniens, Rudi Garcia compte aligner « la meilleure équipe possible pour se qualifier ». « Il est hors de question de penser à Angers SCO. Il n’y a pas de question de fatigue. Un changement de système est possible. On peut trouver d’autres possibilités. On est en pleine réflexion avec l’absence de Tino… On verra quelles sont les prévisions de retour pour Aouar », a-t-il indiqué, ensuite.

Un piège à éviter contre le Red Star

Dans ses consignes d’avant-match, le patron du staff technique de l' OL a demandé à ces derniers de ne pas regarder le Red Star de haut et de ne pas penser au match de Ligue 1 contre Angers SCO. « Il faut respecter cette équipe. Elle a éliminé le RC Lens en 16e de finale. Il faut jouer au maximum. […] Ils pensent plus à Angers qu’au Red Star. Ce match est piège, surtout pour ça », a-t-il prévenu. Mais comment éviter le piège de l’Étoile Rouge ? « Il faudra faire le travail avec un état d’esprit à 100%. Il faut jouer au maximum. On ne se qualifiera pas si on a l’état d’esprit que je vois depuis ce week-end. Je trouve que l’état d’esprit n’est pas bon. On est professionnel et il faudra faire le travail avec un état d’esprit à 100% vivant », a répondu Rudi Garcia.

Le groupe de l’ OL contre le Red Star : Barcola, Pollersbeck - Bard, Denayer, Diomandé, Marcelo, Ndiaye, De Sciglio, Gusto - Gumaraes, Caqueret, Da Silva, Keita, Paqueta, Mendes - Cherki, Memphis, Soumaré, Toko-Ekambi, Lega.