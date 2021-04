OM : Jorge Sampaoli déjà tourné vers la saison prochaine ?

Publié par ALEXIS le 07 avril 2021 à 23:00

Nommé entraîneur de l’ OM, fin février dernier, Jorge Sampaoli tente de bien finir la saison avec l’équipe trouvée en place. Les Marseillais sont toujours en course pour une place qualificative à Europe. Les débuts du coach argentin sont-ils prometteurs ? Rolland Courbis estime que « c’est moyen » pour le moment.

Courbis ne voit pas l' OM en coupe d'Europe

Rolland Courbis a jugé les débuts du nouvel entraîneur de l’ OM. À 7 journées de la fin de la Ligue 1, les Marseillais sont 6es et candidats à la 5e place qualificative pour la Ligue Europa. Actuel 5e, le RC Lens a seulement un point d’avance sur l’Olympique de Marseille (48 points), lui-même talonné par le Stade rennais, le Montpellier HSC (45 points) et le FC Metz (42 points). Le club phocéen a-t-il les moyens de finir européen à l’issue du championnat en mai prochain ? Rolland Courbis n’en est pas certain.

« L’ OM de Jorge Sampaoli ? Pour l’instant, c’est moyen », a-t-il estimé sur RMC Sport. « Après, c’est difficile pour lui. Je vois ce qu’il a envie de faire. Il veut aller de l’avant, avec un pressing. Mais tout ça ne peut pas durer longtemps dans un match… Et après, l’équipe risque de le payer dans la longueur », a commenté le consultant de la radio, avant de livrer son pronostic. « C’est pour ça que je plaide en défaveur de la cinquième place. Car la saison prochaine, l’ OM n’aura pas l’effectif pour jouer un gros calendrier et avec le jeu qui sera demandé aux joueurs », a expliqué l’ancien coach des Phocéens (1997-1999).

Sampaoli dans le dur selon l'ex-coach des Phocéens

Rolland Courbis estime que le successeur d’André Vilas-Boas prépare plutôt déjà la saison prochaine. « Pour le moment, c’est dur pour Sampaoli. Par exemple, Valère Germain pourrait être intéressant en fin de match. Mais non, car le nouveau coach est déjà en train de préparer la saison prochaine. J’attends de voir quels seront les joueurs qui vont arriver et qui vont partir. Et à ce moment-là, on pourra critiquer ou applaudir son boulot. Mais là, je le trouve juste sympa », a-t-il indiqué. Jorge Sampaoli a dirigé 4 matchs avec l’ OM en L1 depuis sa prise de fonction début mars 2021. Son bilan est de 3 victoires (sur Rennes, le Stade brestois et le Dijon FCO, et une défaite dans le derby contre l’OGC Nice (3-0), lors de la 30e journée.