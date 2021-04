OL : Terrible coup dur pour Lyon en vue du sprint final ?

Publié par Ange A. le 08 avril 2021 à 06:00

Avec un seul succès lors de ses cinq derniers matchs, l’ OL a mal entamé son sprint final. Les nouvelles sont encore loin d’être bonnes pour Lyon avant de défier Angers dimanche. Rudi Garcia pourrait être privé d’une option offensive pour quelques semaines.

Un buteur de l’ OL sur le flanc pendant plusieurs semaines ?

L’Olympique lyonnais reste sur trois matchs sans victoire en championnat. Son dernier match nul contre le RC Lens (1-1) a éjecté l’ OL du podium. Les hommes de Rudi Garcia sont relégués à deux points du PSG (2e) et à une unité de l’AS Monaco (3e). En attendant d’affronter le SCO Angers ce dimanche, Lyon sera opposé au Red Star ce jeudi en huitièmes de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Rudi Garcia sera privé de plusieurs éléments. Anthony Lopes, Houssem Aouar, Léo Dubois, Maxwel Cornet, Djamel Benlamri, Islam Slimani et Tino Kadewere sont forfaits. S’agissant du buteur zimbabwéen, Rudi Garcia a indiqué qu’il « s’est fait mal mardi à l’entraînement sur une frappe ». Radio Scoop annonce que le buteur de 25 ans sera indisponible pendant quelques semaines.

Un coup d’arrêt pour Kadewere avec Lyon

Le média local assure que l’avant-centre de l’ OL souffre d’une déchirure à la cuisse. Laquelle devrait éloigner Tino Kadewere des terrains pendant environ trois semaines. Si cela venait à se confirmer, l’Olympique lyonnais devra se passer de son buteur contre l’AS Monaco lors de la 34e journée le 25 avril. Arrivée à Lyon l’été dernier, l’international zimbabwéen (18 sélections/3 buts) réalise une première saison prometteuse avec les Gones. L’ancien du Havre AC compte 10 buts et 3 passes décisives en 30 apparitions cette saison. Son absence pourrait être préjudiciable au club rhodanien. Avec Memphis Depay et Karl Toko Ekambi, il forme un des trios les plus redoutables d’Europe. Les trois hommes ont inscrit 37 réalisations pour Lyon cette saison.