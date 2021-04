RC Lens mercato : Un titulaire en partance vers l'Italie ?

Publié par Melvin le 08 avril 2021 à 10:30

Auteur d'une excellente saison, le RC Lens est encore à la lutte pour accrocher une qualification en Ligue Europa. Néanmoins certains joueurs pourraient plier bagage à l'issue de la saison. C'est le cas de Facundo Medina, une révélation de la saison du côté du club lensois.

RCL : recruté par le futur champion d'Italie ?

Les performances du natif de villa Florito (argentine) ne sont pas passées inaperçues. Le nom du défenseur argentin fut déjà associé à Manchester United ou encore l'AC Milan lors du dernier mercato hivernal. Et cette fois-ci, c'est un nouveau grand club européen qui serait tombé amoureux du roc artésien. En effet, d'après les informations du média italien TMW, l'Inter Milan d'Antonio Conte a pris contact avec l'international Argentin. Une progression éclaire à coup sûr si cette information venait à se concrétiser. Facundo Medina du RC Lens pourrait ainsi découvrir l'exigeante de la Série A au sein du potentiel futur champion d'Italie.

Une future grosse vente du côté du RC Lens ?

Arrivé l'été dernier au Racing Club de Lens pour la modique somme de 3,5 millions d'euros en provenance du CA Talleres, le défenseur lensois pourrait devenir l'une des plus grosses ventes du club. En effet, selon le site allemand Tranfermarkt, la valeur de l'actuel numéro 14 des Sang et Or est estimée à 8 millions d'euros. De plus, du fait de la longueur de son contrat (engagé jusqu'en 2024), il ne serait pas étonnant que Joseph Oughourlian, président du RC Lens, fasse monter les enchères. Ce dernier pourrait exiger au moins le double de la valeur du joueur évoqué par Transfermarkt, pour céder son espoir argentin.