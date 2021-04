OL: Rudi Garcia déçu par l'attitude de ses joueurs !

Publié par Melvin le 08 avril 2021 à 12:05

Auteur d'un match nul poussif ce samedi à bollaert contre le RC Lens (1-1), l'OL semble donner des signes d'essoufflements par rapport à ces concurrents directs pour le titre. Désormais à 5 points du leader lillois, les hommes de Rudi Garcia n'ont plus le droit à l'erreur. À l'occasion de la conférence de presse d'avant match de la rencontre Red Star-OL en 8e de finale de Coupe de France, le coach des Gones s'est exprimé franchement vis à vis de l'attitude de son équipe.

OL : Un comportement qui ne passe pas pour Rudi Garcia

« L’état d’esprit n’est pas bon en ce moment. Certains pensent à Angers avant de penser au Red Star. Le match le plus important, c’est le match qui arrive. Il faudra qu’ils aient l’état d’esprit professionnel pour ce match là », s'inquiéte l'entraîneur de l'OL.« On a un match de coupe à jouer. Le plus important, c’est de se qualifier, d'avoir un état d’esprit positif, déterminé, et le mental adéquat pour ce genre de matches. (...) Il faut mettre les ingrédients nécessaires à ce genre de rencontres. Je n’ai pas vu ces signes-là », déplore t-il. De plus, Rudi Garcia ne s'est pas privé de lancer un défi à ces joueurs. « J’attends de l’action de mes joueurs. L’attitude ne m’a pas déplu à Lens. Maintenant, il faut être efficace. On a été mené contre Reims et Lens. Il faut retrouver de l’efficacité et du cynisme devant le but et arrêter de faire flamber les gardiens adverses », conclut-il.

Un avenir de plus en plus incertain

Cette sortie traduit d'un contexte de plus en plus tendu pour Rudi Garcia. Pris en grippe par une partie des supporters lyonnais, il serait étonnant que l'actuel coach des gones prolonge son contrat au sein du club rhodanien. Jean-Michel-Aulas, président de l'OL, aurait déjà sondé d'autres noms pour prendre la relève de l'ex-entraîneur de l'OM. En effet, Christophe Galtier, entraineur du Lille OSC, serait la priorité du président lyonnais pour diriger l'actuel 4e de Ligue 1, l'année prochaine.