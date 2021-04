OL : Les Lyonnais éjectés du podium, le responsable désigné

Publié par ALEXIS le 05 avril 2021 à 15:30

Champion à la mi-saison à l’automne, l’ OL a chuté du podium, samedi, et a des raisons de nourrir de gros regrets dans la course pour le titre de champion de France. Dans son analyse pour Canal+, Jocelyn Gourvennec a désigné le coupable des mauvais résultats de Lyon dans le sprint final.

L' OL lâché dans la course au titre

L’ OL est passé à côté d’une défaite, samedi, en Ligue 1 et a réalisé la pire opération de la 31e journée de Ligue 1, dans le Top 4. Menés par le Racing Club de Lens à l’heure de jeu (1-0, 65e), les Gones sont revenus au score vers la fin du match (1-1, 81e). Accrochée au stade Bollaert, l’équipe de Rudi Garcia a perdu 2 précieux points dans la course au titre. De plus, elle est éjectée du podium par l’AS Monaco, à 7 journées de la fin du championnat. Sur ses 7 derniers matchs de championnat, l’Olympique Lyonnais a pris seulement 9 points sur 21 points possibles. Insuffisant pour une équipe qui prétend au titre. Lyon compte 61 points en 31 journées et pointe désormais à la 4e place du classement de L1. Et l’équipe de Rudi Garcia a encore de gros rendez-vous, notamment avec deux concurrents directs Lille OSC (25 avril) et l’AS Monaco (2 mai), mais aussi contre l’OGC Nice (23 mai) lors de la dernière journée.

Chute de Lyon, Rudi Garcia pointé du doigt

À qui incombe la responsabilité des contreperformances du club rhodanien ? À l’entraîneur selon Jocelyn Gourvennec. « Je trouve que Rudi Garcia parle beaucoup du classement, de la première place, du podium, mais ça devient contre-productif », a lâché le consultant sur la chaîne cryptée. « On a l’impression qu’il ne se focalise plus que là-dessus. Et ça déteint sur les joueurs… », a-t-il constaté dans le Canal Football Club (CFC). « Tout le monde sait que l’ OL est dans la course. Garcia n’a pas besoin d’en rajouter. Le fait de focaliser l’attention sur le classement, ce n’est pas une bonne idée. Pour les joueurs, c’est important de rester sur le contenu, les matchs. Le résultat doit être la conséquence. Les Lyonnais pensent plus à ce qu’il se passera après que pendant le match », a expliqué Jocelyn Gourvennec.