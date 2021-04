OM Mercato : Sampaoli sait sur qui miser la saison prochaine

Publié par Matthieu le 08 avril 2021 à 17:05

L'OM aborde la fin de saison avec l'objectif d'accrocher une place pour une compétition européenne. Cinquième de Ligue 1 et à la lutte avec le RC Lens et le Stade Rennais, l'Olympique de Marseille a un déplacement compliqué à Montpellier à gérer ce week-end à l'occasion de la 32e journée de championnat. Jorge Sampaoli a fait le point sur cette rencontre, mais il a de nouveau abordé l'avenir, le mercato et la saison prochaine.

Des interrogations sur le mercato de l'OM

Jorge Sampaoli sait que son véritable travail la saison prochaine. L'OM sera scrutée de près et son mercato tout particulier. "Je suis très exigeant envers mes joueurs en ce qui concerne le terrain et le sportif, le respect du maillot, le respect de l'Institution. Je peux être très sévère s'ils s'éloignent du respect du maillot. Je suis venu à l'OM pour son histoire, je rêve de pouvoir revenir à l'image que j'ai du club. Il faut que chaque acteur du club puisse être en capacité d'atteindre cet objectif. Avec le président on ne parle pas des moyens, on parle des besoins et comment les combler. On n'aura pas le budget des grands clubs, mais on aura une bonne équipe. Quand on n'a pas les moyens, il faut être créatif dans le recrutement", a expliqué l'entraîneur argentin en conférence de presse.

La saison prochaine commence dès maintenant avec des joueurs en fin de contrat, au sujet desquels il faut faire un choix. "Balerdi est un joueur que je connaissais déjà d'avant, en Argentine. Il a un gros potentiel défensif naturel. Avec le temps, ici à l'OM, il peut avoir de la continuité dans sa progression. Il a une grande valeur future, a jugé Jorge Sampaoli. On va diagnostiquer tous les joueurs sous contrat pour voir s'ils sont adaptés à ma vsion du jeu. Certains le seront, d'autres non. On suit les matches des joueurs prêtés aussi. Luis Henrique a été intéressant quand il est rentré en jeu pour faire la différence, ça a été plus difficile quand il a débuté. Il va devoir adapter sa personnalité pour jouer avec ce maillot exigeant qu'est celui de l'OM."

Penser à Montpellier avant tout

Mais avant de prendre ces décisions, il va falloir faire un résultat sur la pelouse de Montpellier ce week-end en Ligue 1 pour les Marseillais."Montpellier est une équipe très solide, très bonne offensivement. Ils ont un jeu très pragmatique, on va voir si on peut les dominer pour les étouffer. C'est un match important vu que les deux équipes sont proches au classement. Et nous ? Je ne peux pas dire quels sont les points forts et les points faibles de l'équipe car ça reviendrait à les divulguer à nos adversaires. Je vois pour l'instant une équipe qui essaye de produire du jeu", a conclu Sampaoli.