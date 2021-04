OM : Avertissement pour Dimitri Payet et Florian Thauvin

Publié par Matthieu le 08 avril 2021 à 15:05

L'OM tente d'arracher une qualification européenne en cette fin de saison de Ligue 1, mais se projette surtout sur l'avenir avec son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli. L'Argentin, en compagnie du nouveau président Pablo Longoria, doit bâtir une équipe compétitive pour l'année prochaine et doit faire face à plusieurs interrogations. Quel sera l'avenir de certains de ses joueurs, comme Arkadiusz Milik, à peine arrivé et déjà très convoité en Italie, ou encore Florian Thauvin, en fin de contrat mais dont les portes de sortie se ferment une à une ?

OM : Thauvin restera-t-il la saison prochaine ?

Si Florian Thauvin prolonge du côté de l'OM, il devra se remettre au niveau, comme Dimitri Payet, pour reconquérir le coeur des supporters marseillais, comme l'a expliqué l'un des plus connus d'entre eux, René Malleville. "Thauvin, c’est un peu comme Payet. Ce sont de supers joueurs mais encore faut-il qu’ils se donnent à fond. Moi je veux bien que Thauvin reste, mais alors donne-toi à fond. Fais du Thauvin ! Payet aussi, moi je veux bien qu’il reste, mais fais du Payet ! Ne nous fais pas les merdes que tu nous fais depuis quelques temps, s'est exclamé le chroniqueur de Radio Star. Moi de toute façon, Payet, j’avais déjà maronné quand on l’a pris. Il n’a jamais justifié un transfert aussi cher à son âge : 30 M€ à 30 ans. J’ai trouvé ça scandaleux ! Et l’avenir m’a malheureusement donné raison."

Un problème d'implication pour Payet et Thauvin

Et c'est un problème d'implication que pointe du doigt René Malleville pour le champion du monde 2018 de l'OM, comme pour l'ancien joueur de West Ham. "Je ne vois pas comment il pourrait se transcender et redevenir le grand Payet. Thauvin est beaucoup plus jeune mais il est lymphatique, je ne sais pas, il s’en bat les couilles, alors que c’est un super joueur. S’il redevient le grand Thauvin, moi je le garde à Marseille. Mais encore faut-il qu’il le redevienne et qu’il ait une bonne discussion avec Sampaoli qui doit lui demander ce qu’il veut faire." Les premières impressions avaient donné l'espoir d'un renouveau pour Florian Thauvin à l'OM. La fin de saison devrait en dire beaucoup sur les intentions du gaucher dont le contrat prend fin en juin prochain.