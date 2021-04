Real Madrid Mercato : Zidane lâche un indice sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2021 à 02:00

À un an de la fin de son contrat, Zinedine Zidane n’a toujours pas prolongé avec le Real Madrid. Interrogé sur son avenir, l’entraîneur du club madrilène a lâché un énorme indice sur sa prochaine destination.

Zinedine Zidane sur le départ cet été ?

Au soir de la victoire du Real Madrid face à Liverpool (3-1), Zinedine Zidane a été interrogé sur son avenir. Et l’entraîneur madrilène s’est fendu d’une déclaration qui pourrait jeter un énorme doute sur sa présence à Madrid la saison prochaine. Au micro de Sky Italia, Alessandro Del Piero, ancien coéquipier de Zizou à la Juventus Turin, a voulu savoir si l’Italie ou lui-même manquait au coach des Merengues. La réponse du champion du monde 1998 a été très claire.

« Est-ce que c’est l’Italie ou Del Piero qui me manquent le plus ? Les deux. L’Italie est dans mon coeur, j’ai passé cinq ans à Turin et la Juventus est toujours importante pour moi. Un futur à la Juve ? Pour le moment, je suis ici, on verra… », a lancé Zidane au micro de la chaîne italienne. Suffisant pour dire que l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a d’ores et déjà annoncé son envie de quitter la Maison-Blanche cet été pour aller remplacer Andrea Pirlo sur le banc de la Vieille Dame ?

La succession de Zidane déjà enclenchée en interne ?

En début de semaine, le média espagnol AS a révélé que Florentino Pérez, qui redoute un autre coup de théâtre comme celui du 31 mai 2018, s’activerait déjà en coulisses pour mettre la main sur un nouvel entraîneur. Craignant ainsi que Zidane ne claque à nouveau la porte, le président du Real aurait fait de Joachim Löw son favori pour prendre les rênes de l’équipe. À la tête de la sélection allemande depuis 2006, le technicien de 61 ans va quitter ses fonctions cet été. Il sera donc libre et prêt pour le service en cas de départ de Zinedine Zidane.