OL : CDF, Rudi Garcia encense une recrue après le Red Star

Publié par Ange A. le 09 avril 2021 à 00:00

L’Olympique lyonnais a obtenu son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de France dans la douleur jeudi. L’ OL a été poussé aux tirs au but par le Red Star, pensionnaire de National. Rudi Garcia a particulièrement apprécié la prestation d’une de ses recrues estivales.

L’ OL qualifié pour les quarts de la Coupe de France contre le Red Star

L’Olympique lyonnais a renoué avec la victoire ce jeudi. Opposé au Red Star en huitièmes de finale de la Coupe de France, l’ OL s’est imposé aux tirs au but (5-4, 2-2 a.p). Lucas Paqueta (28e) et Memphis Depay (45e) pensaient avoir fait le plus dur en octroyant un avantage de deux buts aux Gones à la mi-temps. Mais Lyon s’est fait reprendre au retour des vestiaires sur des réalisations de Pape Meïssa Ba (61e) et Jimmy Roye (74e). Sauvés par Julian Pollersbeck aux penalties, les Lyonnais ont décrochés leur billet pour les quarts de finale. Entraîneur du club rhodanien, Rudi Garcia n’a pas apprécié de se faire reprendre au score par le pensionnaire de National.

« Quand on mène 2-0 à la pause, on ne doit pas arriver aux tirs au but. Même si on peut féliciter le Red Star d’y avoir cru jusqu’au bout, on n’a pas été assez tueur pour mettre le 3e but comme je l’avais demandé à la pause », a déploré l’entraîneur de Lyon. Malgré ces regrets, le technicien rhodanien est satisfait de la prestation d’un de ses milieux de terrain.

Rudi Garcia épaté un Brésilien contre le Red Star

Le coach de l’ OL a apprécié la performance de Lucas Paqueta. Sauveur de Lyon contre Lens (1-1) lors de la dernière journée de championnat, le milieu auriverde (13 sélections/2 buts) a de nouveau porté son équipe sur la pelouse du pensionnaire de National. Auteur de l’ouverture du score, il a ensuite délivré une offrande à son capitaine Memphis Depay pour faire le break avant la pause. « Je l’ai beaucoup aimé. Quand il est proche du but comme ça, il est capable de finir. C’est un joueur combatif, collectif et on en a besoin. C’est un joueur costaud, il n’est pas que technique. Il n’est pas facile pour l’adversaire de le contenir car il a une palette importante et il s’entend bien avec Memphis Depay », a noté l’entraîneur lyonnais. Vainqueur du Red Star, Lyon sera fixé sur son prochain adversaire ce vendredi à l’issue du tirage au sort.