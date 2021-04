ASSE Mercato : Aouchiche clarifie sa situation contractuelle

Publié par ALEXIS le 09 avril 2021 à 15:45

Adil Aouchiche a quitté le PSG, son club formateur, au profit de l’ ASSE. Il s’est engagé librement pendant le mercato d’été 2020. Neuf mois après la signature de son contrat avec le club ligérien, le jeune milieu offensif revient sur son choix et fait une mise au point sur sa situation contractuelle.

ASSE : Aouchiche, « je suis très bien à Saint-Étienne »

Adil Aouchiche a préféré signer avec l’ ASSE, alors que le PSG lui avait proposé un premier contrat professionnel l’été dernier. Pourquoi a-t-il fait ce choix ? Le très prometteur joueur a justifié sa signature chez les Verts par son ambition de pouvoir jouer régulièrement et progresser. Et le coach et manager général des Stéphanois lui avait donné l’assurance de le faire jouer régulièrement, ce qui n’était pas le cas au Paris Saint-Germain où la concurrence est très rude avec de nombreuses jouer de classe mondiale. Après presque une saison à l’AS Saint-Étienne, Adil Aouchiche ne regrette pas du tout son choix stéphanois.

Bien au contraire, il ne cache pas son bien-être au sein de l'équipe de Claude Puel. « Je suis très, très bien à Saint-Étienne. Je suis venu, car je savais que j’allais jouer, progresser, faire mon métier et ne pas attendre sur le banc », a-t-il souligné dans Le Progrès. « J’ai beaucoup grandi, que ce soit dans mon jeu, physiquement, mentalement, et je vais encore apprendre. J’ai pris en maturité aussi. Je tiens mieux sur mes jambes, je peux répéter plus d’efforts. Claude Puel me fait beaucoup progresser », s’est félicité le joueur de 18 ans.

L'ex-pépite du PSG satisfait de ses débuts stéphanois

Auteur de 2 buts et 4 passes décisives avec l' ASSE, en 27 matchs (18 fois titulaire) de Ligue 1, Adil Aouchiche se dit satisfait de son bilan. « Je suis content. C’est de petites choses qui donnent confiance. Je vais encore travailler, je dois faire plus, mettre plus de buts et de passes décisives. Je suis sur le bon chemin », a-t-il rassuré. Le natif de Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) est lié à Sainté jusqu’en juin 2023. Sa valeur actuelle sur le marché des transferts est estimée à 10 M€.